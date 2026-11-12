Una final a destiempo: Estudiantes e Independiente Rivadavia van por un título en medio de otras preocupaciones

En la previa de los playoffs del Torneo Clausura y la final de la Copa Libertadores cada vez más cerca, el fútbol argentino encontrará espacio para consagrar a otro campeón. Este jueves, desde las 20, Estudiantes e Independiente Rivadavia disputarán la Supercopa Argentina en Córdoba, una final postergada más de una vez durante el año y que ahora aparece en un momento particular para ambos. El conjunto platense tiene la mirada puesta en Montevideo, donde enfrentará a Palmeiras el 28 de noviembre en busca de un nuevo trofeo continental, mientras que los mendocinos intentan recuperar el protagonismo que perdieron en la recta final del campeonato. Entre urgencias, lesiones y compromisos decisivos, los dos tendrán la posibilidad de sumar un título.

La definición se disputará en el estadio Julio César Villagra, de Belgrano, con arbitraje de Yael Falcón Pérez. Será un partido único entre dos equipos que se ganaron el derecho de participar por sus conquistas a finales de 2025, aunque el calendario terminó por ubicar el encuentro casi un año después y en una fecha poco habitual. Mientras buena parte de la atención del fútbol local se concentra en los cruces eliminatorios del Clausura tras la consagración de Boca en la Tabla Anual, Estudiantes e Independiente Rivadavia deberán afrontar una final que puede modificar el ánimo con el que encaren sus próximos desafíos.

Para Estudiantes, la Supercopa representa una oportunidad de volver a festejar antes del compromiso más importante de su temporada. El equipo de Alexander Medina quedó fuera de los playoffs del Clausura y cerró su participación con un empate 1-1 frente a Talleres, justamente en Córdoba. Sin posibilidades de disputar el título local, su principal objetivo está puesto en la final de la Libertadores ante Palmeiras, a poco más de dos semanas. Antes, tendrá la posibilidad de conquistar otro trofeo nacional en la gestión de Juan Sebastián Verón.

En la previa, sufrió la dura baja de Joaquín Correa, que también queda en duda para la final de la Copa Libertadores Gustavo Garello - AP

La preparación para ambos compromisos sufrió un contratiempo importante. Joaquín Correa padeció una lesión muscular grado dos en el bíceps de la pierna derecha, según el parte médico difundido por el club el lunes. El delantero de 32 años debió abandonar el campo de juego a los 24 minutos del segundo tiempo ante Talleres y quedó descartado para el encuentro del jueves. Su presencia frente al conjunto brasileño también está en duda: los plazos de recuperación son ajustados y, aun si consigue estar disponible, podría llegar sin ritmo de competencia.

La situación del atacante agrega una preocupación para el Cacique, que deberá administrar las cargas físicas de sus futbolistas antes de viajar a Uruguay. Correa ya había atravesado otros problemas desde su regreso a Estudiantes, en agosto. Una dolencia muscular sufrida ante Corinthians, en San Pablo, lo mantuvo varias semanas fuera de las canchas, mientras que un golpe recibido frente a Flamengo, en el Maracaná, también lo obligó a dejar un partido.

Independiente Rivadavia llega con preocupaciones diferentes. El conjunto dirigido por Alfredo Berti fue uno de los protagonistas de la Tabla Anual durante buena parte del año, pero perdió terreno en el tramo decisivo. Una serie de apenas dos victorias en los últimos siete encuentros lo hizo abandonar la primera posición y llegar a las últimas fechas sin posibilidades de sostener aquella pelea por la cima. Finalmente, terminó cuarto, con 57 puntos, a la espera de que surja un cupo para jugar nuevamente la Libertadores, mientras que en el Clausura ocupó el séptimo lugar del grupo B, con seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

Tras el clásico mendocino ante Gimnasia y Esgrima Mendoza, tiene la posibilidad de sumar nada menos que su segundo título en su historia

El cierre de la fase regular dejó, de todos modos, una muestra del carácter del equipo mendocino. El sábado pasado, Independiente Rivadavia rescató un empate 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza en el clásico provincial, disputado en el estadio Víctor Legrotaglie. La visita sufrió la expulsión de José Florentín a los 16 minutos y, cuando ya perdía por 1-0, el local se quedó sin Luciano Cingolani a los 84. Igualados 10 contra 10, y en la última jugada, Luis Díaz aprovechó un rebote del arquero César Rigamonti para establecer la igualdad.

Ese desenlace le permitió evitar una derrota ante su rival tradicional, aunque no modificó el balance de una etapa en la que dejó escapar buena parte de la ventaja que había construido. Ahora tendrá una exigencia doble: primero, buscará la Supercopa para sumar la segunda estrella de su historia, y después deberá visitar a Boca por los octavos de final, un cruce que lo obligará a recuperar su mejor versión si pretende seguir en carrera por el Clausura.

Berti tampoco llegará a Córdoba con todas sus alternativas disponibles. Luciano Gómez y Maximiliano Salas continúan sus procesos de rehabilitación después de ser operados, mientras que Leonard Costa está en duda por una distensión muscular en el aductor izquierdo.

A pesar de haber caído en el juego, sigue depositando sus esperanzas en su goleador Juan Manuel Báez - FOTOBAIRES

Entre las principales cartas ofensivas estará Álex Arce, capitán y goleador del conjunto mendocino, que acumula 20 tantos en 34 partidos durante 2026. Por su parte, el Pincha cuenta también con un número 9 goleador, de más experiencia y fundamental en los partidos importantes: Guido Carrillo. Con 35 años, es titular indiscutido y clave por sus goles de cabeza y por siempre proporcionar una ayuda en las salidas del equipo, bajando pelotazos con su jerarquía en el puesto.

La Lepra accedió a esta definición después de conquistar la Copa Argentina 2025, su primer título nacional, tras vencer por penales a Argentinos Juniors luego de un empate 2-2. Estudiantes, en tanto, obtuvo su lugar al ganar el Trofeo de Campeones de ese año, como vencedor del Clausura, con una victoria por 2-1 sobre Platense en San Nicolás.

Guido Carrillo, la apuesta segura de Estudiantes

Para el conjunto mendocino, la final también representa la posibilidad de obtener su segunda consagración nacional y prolongar un crecimiento deportivo que tuvo como punto de partida el ascenso a Primera División. Estudiantes, por su parte, buscará tomarse revancha de su anterior participación en esta competencia: en 2024 perdió por 2-1 frente a River. Ninguno de los dos pudo conquistar hasta ahora este trofeo, cuya primera edición se disputó en 2012.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al equipo platense, que ganó por 2-1 el 7 de agosto de 2025, por la cuarta fecha del Clausura, con goles de Fabricio Pérez y Leandro González Pirez. Sebastián Villa descontó para los mendocinos en tiempo de descuento. En el breve historial de enfrentamientos, Estudiantes registra una victoria y los otros dos partidos terminaron empatados. El jueves, en Córdoba, uno de los dos sumará una estrella, aunque las preocupaciones que rodean a ambos no desaparecerán con el pitazo final.