La selección argentina disputa este martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba su último partido del año y es un amistoso frente a Costa Rica en el marco de un amistoso internacional de la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para encuentros internacionales.

El encuentro inicia a las 20 (hora argentina) y lo arbitra el brasileño Bruno Arleu.

El duelo se transmite en vivo por TV a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Argentina

El equipo de Lionel Scaloni afronta su último partido en el año en el que fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, sobre todo, el que se despidió Lionel Messi. La nueva era comenzó un traspié frente a Uruguay 2 a 1 en la Bombonera la semana pasada en un duelo que se jugó con muy poco público en las tribunas, en parte por el costo de las entradas y por la ausencia del astro, y quiere cambiar la imagen para terminar el 2026 con una sonrisa y no otro dolor de cabeza.

El entrenador Lionel Scaloni anunció en la conferencia de prensa de este lunes que hace cambios en la formación inicial y la principal novedad es el regreso de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, recientemente recuperado de una fractura en la mandíbula. El arquero, además, será el capitán ante la ausencia de Cristian ‘Cuti’ Romero.

En la defensa Agustín Giay reemplaza a Gonzalo Montiel en el lateral derecho y, en el izquierdo, Nicolás Tagliafico y Román Vega pujan por el puesto de Nicolás Medina. En la ofensiva, tiene grandes chances de estar desde el arranque Gianluca Prestianni y Matías Soulé y los que dejarían su lugar son Exequiel Palacios y Thiago Almada.

La posible formación de Argentina vs. Costa Rica

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Gianluca Prestianni y Julián Álvarez podrían compartir la ofensiva en el amistoso vs. Costa Rica Augusto Famulari - LA NACION

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 21.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.40.

La última vez que la Argentina enfrentó a Costa Rica fue en un amistoso en 2024 en Los Angeles y le ganó 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Manfred Ugalde abrió el marcador para los centroamericanos, que fueron dirigidos por Gustavo Alfaro y contaron con, entre otros, el arquero Keylor Navas.