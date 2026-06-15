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A qué hora juega la selección argentina, por el debut en el Mundial 2026 ante Argelia

El equipo albiceleste intentará defender el título que ganó hace poco menos de cuatro años en Qatar; la cruzada es difícil, pero comenzará a desandarla este martes

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La selección argentina es la gran favorita a quedarse con su zona, en la que debuta este lunes
La selección argentina es la gran favorita a quedarse con su zona, en la que debuta este lunes Manuel Cortina - La Nacion

La selección argentina buscará lo que nadie consiguió en los últimos 50 años: defender su título de campeona del mundo. Es decir, nadie que ganó un Mundial en el último tiempo puso conservar el trofeo en la edición siguiente. Pero a la albiceleste le gustan los desafíos grandes y en ese sentido se estrenará este martes en la Copa del Mundo 2026, cuando desde las 22 (horario argentino) se enfrente a Argelia, por la primera fecha del Grupo J.

El encuentro se desarrollará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak -el mismo que dirigió la final de Qatar 2022-, televisación de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La selección argentina se ilusiona con estar en lo más alto por cuarta vez en su historia
La selección argentina se ilusiona con estar en lo más alto por cuarta vez en su historiaAníbal Greco - La Nación

En la previa se trata, quizás, del juego más exigente para los dirigidos por Lionel Scaloni: primero, porque el equipo africano tiene base de futbolistas con raíces francesas y segundo, porque en Qatar 2022, cuando llegaba confiada y con un invicto de más de 30 partidos, cayó en el debut sorpresivamente ante Arabia Saudita. Aquello, que empezó mal y terminó bien, tranquilamente pudo haberle hipotecado la suerte.

La única vez que ambos se vieron las caras fue el 5 de junio de 2007, en un partido amistoso. En el Camp Nou de España, la selección argentina se quedó con la victoria por 4 a 3. Los goles del equipo que en ese entonces era dirigido por Alfio Basile, fueron convertidos por Carlos Tevez, Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso y Messi por duplicado, mientras que Anthar Yahia y Nadir Belhadj en dos ocasiones anotaron para los Verdes.

Argentina vs. Argelia: todo lo que hay que saber

  • Fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026.
  • Día: Martes 16 de junio.
  • Hora: 22 (horario argentino).
  • Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.
  • Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Argentina vs. Argelia: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • Telefé.
  • TyC Sports.
  • TV Pública.
  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Disney+ Premium.
  • Paramount+.
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