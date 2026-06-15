A qué hora juega la selección argentina, por el debut en el Mundial 2026 ante Argelia

La selección argentina buscará lo que nadie consiguió en los últimos 50 años: defender su título de campeona del mundo. Es decir, nadie que ganó un Mundial en el último tiempo puso conservar el trofeo en la edición siguiente. Pero a la albiceleste le gustan los desafíos grandes y en ese sentido se estrenará este martes en la Copa del Mundo 2026, cuando desde las 22 (horario argentino) se enfrente a Argelia, por la primera fecha del Grupo J.

El encuentro se desarrollará en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, con arbitraje del polaco Szymon Marciniak -el mismo que dirigió la final de Qatar 2022-, televisación de Telefé, TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, y transmisión vía streaming a través de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

La selección argentina se ilusiona con estar en lo más alto por cuarta vez en su historia Aníbal Greco - La Nación

En la previa se trata, quizás, del juego más exigente para los dirigidos por Lionel Scaloni: primero, porque el equipo africano tiene base de futbolistas con raíces francesas y segundo, porque en Qatar 2022, cuando llegaba confiada y con un invicto de más de 30 partidos, cayó en el debut sorpresivamente ante Arabia Saudita. Aquello, que empezó mal y terminó bien, tranquilamente pudo haberle hipotecado la suerte.

La única vez que ambos se vieron las caras fue el 5 de junio de 2007, en un partido amistoso. En el Camp Nou de España, la selección argentina se quedó con la victoria por 4 a 3. Los goles del equipo que en ese entonces era dirigido por Alfio Basile, fueron convertidos por Carlos Tevez, Esteban ‘Cuchu’ Cambiasso y Messi por duplicado, mientras que Anthar Yahia y Nadir Belhadj en dos ocasiones anotaron para los Verdes.

Argentina vs. Argelia: todo lo que hay que saber

Fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026.

Día : Martes 16 de junio.

: Martes 16 de junio. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Argentina vs. Argelia: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 22 (horario argentino) en Kansas City, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, la TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.