El partido de Tomás Aranda contra O’Higgins por copa Sudamericana: del más peligroso de Boca a un incómodo penal errado

Boca Juniors clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana tras vencer a O’Higgins de Chile por 4 a 3 en la tanda de penales luego de empatar 1 a 1 en el resultado global. Una de las figuras del encuentro fue el volante xeneize Tomás Andrada, quien pasó de tener una actuación destacada en los 90 minutos a fallar su tiro desde los 12 pasos.

En el tiempo reglamentario, el número 10 de Boca tuvo dos chances de gol claras, pero Omar Carabalí, el arquero del conjunto local, hizo lo propio para mantener la valla en cero. El joven, de 19 años, jugó más cerrado, liberado de buena parte del retroceso y tuvo mucha participación en la elaboración.

Si bien el partido terminó 1 a 0 a favor del conjunto trasandino, la victoria de Boca en la ida (también 1-0), le permitió llegar a la definición desde los penales. Quien arrancó pateando fue O’Higgins: el equipo chileno marcó los dos primeros tantos y malogró el tercero y el cuarto, este último atajado por Álvaro Montero, el guardameta xeneize.

Por el lado del club argentino, se dieron tres anotaciones consecutivas: las de Leandro Paredes, Miguel Merentiel y Nicolás Figal. Así, y con el resultado 3 a 2 a favor del equipo argentino, la clasificación a octavos quedó en los pies de Aranda. Tras una larga carrera y varios repiqueteos, el volante de Boca picó la pelota y Carabalí, quien no se movió del centro del arco, la detuvo sin mayores complicaciones.

“¡Aquí no!, ¡Aquí no!“, acusó el guardameta chileno al jugador de Boca. Lamentándose, Aranda regresó hasta el círculo central, donde fue recibido con un abrazo fraternal por parte de Paredes.

Finalmente, el que puso las cosas en su lugar fue Lautaro Blanco que, con un zurdazo rasante y cruzado, le dio la clasificación al conjunto de la Ribera. Ahora, el próxima rival de Boca será Recoleta de Paraguay.

Aranda custodia la pelota en un avance del equipo visitante RODRIGO ARANGUA - AFP

Si bien el conjunto de Rodolfo Arruabarrena tuvo una mala primera parte, en los segundos 45 retomó la iniciativa. En tiempo complementario, la chance más clara llegó a través de un disparo de Leonel Flores, que pegó en el travesaño. Por su parte, el único gol del partido lo marcó Francisco González, al minuto 72.

Lanús, eliminado

La contracara de lo que Boca vivió este jueves en Chile fue lo que le ocurrió a Lanús un día antes en Perú, cuando encontró en la altura a su máximo rival. El conjunto del sur bonaerense, que había ganado 3 a 0 en la ida, perdió con Cienciano, en Cusco, a 3362 metros por 4 a 0, con tres tantos en el primer tiempo, y eliminaron al último campeón de la Sudamericana y de la Recopa.

Cienciano vapuleó al último campeón de la copa Sudamericana Cienciano

Pese a la impotencia por el marcador desfavorable y por el desarrollo cuesta arriba, Lanús intentó incomodar con remates desde fuera del área, pero no pudo quebrar el arco defendido por Ítalo Espinoza. De esa forma, el Granate nunca descubrió el camino para alimentar la ilusión: esa que se derrumbó con la segunda estocada personal de Hohberg, el cuarto gol de Cienciano, que será rival de Botafogo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.