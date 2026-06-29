A qué hora juega Paraguay con Alemania y por dónde se puede ver online

Paraguay se enfrenta este lunes a Alemania en un compromiso trascendental y por demás de atractivo para sus aspiraciones en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El equipo guaraní enfrenta a uno de los europeos con más historia en Mundiales y va por la heroica en los 16vos y después de haber sufrido de más en la etapa de grupos, desde la que avanzó como uno de los mejores terceros. Todos los detalles están en canchallena.com.

El encuentro, que tiene lugar en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, a partir de las 17.30 (horario argentino), con arbitraje del marroquí Jalal Jayed, televisación de TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming a través de Paramount+.

El equipo teutón se metió en la primera instancia de eliminación directa de esta Copa del Mundo como líder del Grupo E con seis puntos, misma cantidad que Costa de Marfil, al que derrotó en el partido entre sí y, en consecuencia, obtuvo ventaja en el sistema de desempate olímpico. La Albirroja, por su parte, fue el séptima mejor tercero tras conseguir cuatro unidades y una diferencia de -2 en la zona D.

Alemania vs. Paraguay: cómo ver online

El partido está programado para este lunes a las 17.30 (horario argentino) en Boston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

DSports.

Paramount+.

El cruce de este lunes se da veinticuatro años después del choque que protagonizaron por los octavos de final del Mundial de Corea y Japón 2002.

Aquel partido fue jugado con dientes apretados por los paraguayos, pero un gol agónico de Oliver Neuville le dio el triunfo a la Mannschaft.

Para los dirigidos por Gustavo Alfaro el partido representa una oportunidad única para demostrar al mundo que la garra guaraní es capaz de vencer a un superpoderoso.

Su equipo sabe sufrir. Logró renacer de las cenizas en el premundial y en el Grupo D de Norteamérica, cuando con un impecable trabajo de equipo lograron superar a Turquía y seguir vivos pese a jugar todo un tiempo con uno menos por expulsión de Almirón.

El DT Alfaro, dijo en la previa: “Tenemos un partido muy complejo por delante, muy difícil”, pero sentimos “una alegría muy grande” de jugar esta instancia.

Resultados de Alemania en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo E: Triunfo 7 a 1 vs. Curazao - Dos goles de Kai Havertz y uno de Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia empató transitoriamente para los caribeños).

- Dos goles de Kai Havertz y uno de Nico Schlotterbeck, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav (Livano Comenencia empató transitoriamente para los caribeños). Fecha 2 del Grupo E: Triunfo 2 a 1 vs. Costa de Marfil - Dos goles de Deniz Undav (Franck Kessié puso en ventaja parcial a los africanos).

- Dos goles de Deniz Undav (Franck Kessié puso en ventaja parcial a los africanos). Fecha 3 del Grupo E: Derrota 2 a 1 vs. Ecuador - Gol de Leroy Sané (Nílson Angulo y Gonzalo Plata le dieron la victoria a los sudamericanos).

El rostro de Julian Nagelsmann lo dice todo: Alemania cayó por 2-1 con Ecuador en el cierre del Grupo E Steve Luciano - AP

Resultados de Paraguay en lo que va del Mundial 2026

Fecha 1 del Grupo D: Derrota 4 a 1 vs. Estados Unidos - Gol de Maurício (Folarin Balogun por duplicado, Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna le dieron el triunfo a los norteamericanos).

- Gol de Maurício (Folarin Balogun por duplicado, Damián Bobadilla en contra y Giovanni Reyna le dieron el triunfo a los norteamericanos). Fecha 2 del Grupo D: Victoria 1 a 0 vs. Turquía - Gol de Matías Galarza.

- Gol de Matías Galarza. Fecha 3 del Grupo D: Empate 0 a 0 vs. Australia.