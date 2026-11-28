Instituto de Córdoba recibe este sábado a River y hay promesa de partidazo en el estadio de la Gloria. El equipo local, que eligió actuar en su casa y no en el Mundialista Mario Kempes se enfrenta al Millonario por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro inicia a las 22 (horario argentino) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium o seguir minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Se trata de dos equipos, que en cierta manera se ubican en polos opuestos. El local fue líder en el Grupo A y el visitante entró como tercero, pero en otro semestre cuestionado que además lo tiene en este presente, obligado. Los títulos de Boca, su clásico rival, en Tabla Anual y Copa Sudamericana, más los otros tres que puede ganar, suman presión a River por parte de sus hinchas. Es que, si no gana el Torneo Clausura, el equipo de Leonardo Ponzio no tendrá participación internacional. Si festeja, en cambio, entrará a la Copa Libertadores 2027.

En octavos de final Instituto derrotó a Huracán por 2 a 1 justamente en el Kempes gracias a las anotaciones de Álex Luna, quien se retiró lesionado al igual que Jeremías Lázaro, y de Facundo Suárez; mientras que Jordy Caicedo anotó el tanto del Globo. El Millonario, por su parte, le ganó a Lanús por 3 a 1 en el Monumental con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada (Ramiro Carrera empató transitoriamente para el Granate).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 19 de julio del año pasado, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2025. Entonces, River se quedó con la victoria por 4 a 0 como visitante con dos goles de Santiago Lencina y uno de Facundo Colidio y Giuliano Galoppo. Desde que Instituto regresó a la Primera División del fútbol argentino en 2022 se cruzaron seis veces, con cinco triunfos para el club del barrio porteño de Núñez y un empate.

Instituto vs. River: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 28 de noviembre.

: Sábado 28 de noviembre. Hora : 22 (horario argentino).

: 22 (horario argentino). Estadio : Monumental Presidente Perón.

: Monumental Presidente Perón. Árbitro: Nazareno Arasa.

Leonardo Ponzio conoce muy bien el Mundo River y logró puntos valiosos desde que asumió ALEJANDRO PAGNI - AFP

Instituto vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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