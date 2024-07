A qué hora juega River Plate vs. Sarmiento, por la Liga Profesional 2024

Escuchar

River, en el último partido de Martín Demichelis como entrenador porque se anunció que deja el cargo, recibe este domingo a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental con arbitraje de Nazareno Arasa por la octava fecha de la Liga Profesional 2024.

El partido inicia a las 18.30 y se transmite en vivo por ESPN Premium, canal que también se puede sintonizar en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play (se requiere tener contratado el “pack fútbol”). Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del partido

El Millonario vive un presente complejo y, tras la dura derrota ante Godoy Cruz y en la previa al duelo con el Verde de Junín, el club anunció que Demichelis se despide de su cargo post duelo de este domingo. El comunicado precisó que fue “de común acuerdo”, a pesar de que el DT había manifestado su “fuerza” para revertir una realidad que, si bien no es la mejor, tampoco es alarmante más allá de que todavía no ganó en el segundo semestre (un empate y una derrota). Es cierto que quedó eliminado prematuramente de la Copa Argentina 2024 frente a Temperley, pero el club tiene por delante los octavos de final de la Copa Libertadores vs. Talleres, a los que clasificó como el mejor equipo de la primera etapa de la mano, justamente, del exdefensor y tomó una arriesgada decisión.

El conjunto porteño marcha décimo en la tabla de posiciones de la Liga Profesional con 10 puntos producto de tres victorias, tres derrotas y un empate y necesita sumar para no quedar relegado en la pelea por el título. La última formación inicial de ‘Micho’ es con la mayoría de los jugadores a los que apostó en los dos encuentros desde la reanudación del certamen, con Franco Armani en el arco, los defensores Paulo Díaz y Federico Gattoni; los volantes Felipe Peña Biafore y Franco Mastantuono; y el delantero Miguel Borja.

El rival de turno, por su parte, aparece 12° en la tabla de posiciones con la misma cantidad de unidades que el conjunto de Núñez, Gimnasia de La Plata (ambos están por encima en la clasificación) y Atlético Tucumán. Hasta el momento, también ganó tres partidos, perdió tres y empató uno. Viene de dar el batacazo al derrotar por la mínima diferencia a Racing con un gol de Ezequiel Naya y, de la mano de un vivaz entrenador como Israel Damonte, es optimista con propinarle un duro golpe a su rival en el Monumental y hacer historia.

Posibles formaciones

River Plate: Franco Armani; Santiago Simón o Milton Casco, Paulo Díaz, Federico Gattoni, Enzo Díaz; Felipe Peña Biafore, Rodrigo Aliendro, Franco Mastantuono, Manuel Lanzini o Ignacio Fernández; Miguel Borja y Pablo Solari. DT: Martín Demichelis.

Sarmiento: Lucas Acosta; Elías López, Franco Paredes, Juan Manuel Insaurralde, Yair Arismendi; Emiliano Méndez, Manuel García; Gabriel Gudiño, Valentín Burgoa, Joaquín Gho; y Ezequiel Naya. DT: Israel Damonte.

La formación de Sarmiento que arrancó el partido contra Racing: la mayoría de los jugadores repiten vs. River Sarmiento (Junín)

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.36 contra los 8.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Sarmiento. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.85.

La última vez que se enfrentaron fue en marzo de 2023 en Junín por la Liga Profesional de ese año y se impuso el equipo riverplatense 2 a 0.

