A qué hora juega River vs. Palmeiras por la final de la Messi Cup 2026 y qué canal lo transmite en vivo

Los “pibes” de River están de parabienes. Se metieron otra vez en la final de la Messi Cup, el torneo que organiza Lionel Messi, como el año pasado, e intentarán defender el título que pusieron en las vitrinas tras vencer a Atlético de Madrid en 2025. Justamente el Colchonero fue ahora el rival que sacaron en semifinales por 5 a 4 en los penales tras igualdad 2 a 2. Desde las 18 (horario argentino) se medirán con Palmeiras de Brasil, que eliminó a Ajax de Países Bajos del otro lado de la llave.

El encuentro, que tiene lugar en el Chase Stadium, el antiguo estadio de Inter Miami, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 3 o seguir vía streaming por Disney+ Premium. A su vez, quienes sean suscriptores de DGO, Flow o Telecentro Play pueden sintonizar el canal deportivo de manera online.

River Sub 16 sigue dando que hablar en la Messi Cup; el equipo argentino está en la final

Para los futbolista Sub 16, la Messi Cup, además de tener primer nivel de convocatoria, se trata de una experiencia imperdible. No solo porque en general ‘Leo’ Messi está ahí visitándolos y viéndolos de cerca, sino porque es una vidriera incluso para los hinchas de cada club que de esta manera pueden conocer a sus jóvenes futbolistas. Este domingo ese privilegio le corresponde a dos equipos sudamericanos.

El Millonario avanzó a la final tras eliminar a Atlético de Madrid por penales luego de empatar 2 a 2. En el tiempo reglamentario, los goles del equipo argentino fueron convertidos por Mateo Amarilla y Jorge Sosa Ibarra; mientras que para el Colchonero anotaron Pablo Jiménez Martos e Iker Fernández Lara. En la tanda, el arquero de River, Rodolfo Duarnte, fue la gran figura al atajar tres penales y convertir uno. Antes, en cuartos, River derrotó a Flamengo por 2 a 1 con goles de Bautista Burgueño y Jorge Sosa (João Silva puso en ventaja parcial al Mengão).

Para consagrarse en la primera Messi Cup, el año pasado, el equipo argentino derrotó a Atlético de Madrid por 2 a 0 con un doblete de Bruno Cabral, el goleador y el mejor jugador del torneo. Convirtió siete tantos en cinco partidos y sus números no pasaron inadvertidos para los cazatalentos europeos en los Estados Unidos. Justamente en octubre de este 2026, un año después de haber brillado en Norteamérica, firmó su primer contrato profesional hasta el 31 de diciembre de 2028 con una cláusula de rescisión de €100.000.000.

Palmeiras brilla en la Messi Cup y, con muchos goles a su favor, sueña con conseguir el título Messi Cup

Palmeiras, por su parte, dejó en el camino a Ajax por 3 a 2 por los tantos de Miguel Messias, Gabriel Bueno y Miguel Alves (Lennox Heitinga convirtió un doblete para los neerlandeses). El club europeo llegó a estar en ventaja por 2 a 0 gracias a los goles del hijo del ex-jugador de Atlético de Madrid y la selección de Países Bajos, John Heitinga, pero los brasileños fueron muy superiores en el segundo tiempo y se quedaron con el triunfo.

River vs. Palmeiras: todo lo que hay que saber

Final de la Messi Cup 2026

Día : Domingo 1° de noviembre.

: Domingo 1° de noviembre. Hora : 18 (horario argentino).

: 18 (horario argentino). Estadio: Nu Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

Cómo ver online la Messi Cup 2026

El certamen juvenil se disputa en el IMCF Stadium, el ex-estadio de Inter Miami antes de la mudanza al nuevo Nu Stadium ubicado en Miami Freedom Park en abril de este año, y en los campos de entrenamiento Florida Blue. Todos los partidos se pueden ver en vivo en el plan premium de Disney+, mientras que los más destacados, como es el caso de la final de este domingo entre River y Palmeiras, también está disponibles en televisión a través de ESPN 3.

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Ya están definidos los finalistas de la Copa Oro. Así quedó el cuadro.

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The Gold Cup finalists are set. This is how the bracket looks.



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El camino de River hacia la final

Fecha 1 del Grupo A: 0-0 vs. Chelsea.

Fecha 2 del Grupo A: 2-0 vs. Ajax.

Fecha 3 del Grupo A: 3-1 vs. Inter de Milán.

Cuartos de final: 2-1 vs. Flamengo.

Semifinal: 2-2 (5 a 4 por penales) vs. Atlético de Madrid.

El camino de Palmeiras hacia la final