A qué hora juega River vs. Tigre hoy

Tigre y River se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 17 en el estadio José Dellagiovanna, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports (se requiere tener contratado el “Pack Fútbol” para poder acceder al contenido). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Matador, que viene de empatar 0 a 0 con Belgrano como local, está quinto en la zona B del certamen local, en la que el Millonario está último, con cuatro puntos (una victoria, un empate y una derrota). El compromiso ante el Pirata fue por la segunda jornada y había sido reprogramado porque los de Victoria tenían que jugar la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional de Uruguay, al que finalmente vencieron por 4 a 2 para avanzar a octavos.

Belgrano y Tigre empataron 0 a 0 en el encuentro correspondiente a la fecha 2 Belgrano

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, sigue sin dejar buenas sensaciones. Perdió cinco de los últimos seis compromisos que disputó y llegó a las cinco derrotas consecutivas por torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), algo que no le pasaba desde 1911. Por este motivo, necesita mejorar el rendimiento con urgencia ya que el DT camina por la cornisa y está obligado a conseguir buenos resultados.

La última vez que se enfrentaron fue el 7 de febrero de este año, por la cuarta jornada del Torneo Apertura. Entonces, Tigre se quedó con la victoria por un contundente 4 a 1 en el estadio Monumental con un doblete de Ignacio Russo y sendas anotaciones de Tiago Serrago y José David Romero. El antecedente más reciente en Victoria, en tanto, es del 18 de febrero de 2023, en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Profesional que terminó con un triunfo de River por 1 a 0 con un tanto de Leandro González Pirez.

La última vez que se enfrentaron River y Tigre, el Matador ganó por goleada en el estadio Monumental MARCOS BRINDICCI

Tigre vs. River: todo lo que hay que saber

Fecha 4 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 8 de agosto.

: Sábado 8 de agosto. Hora : 17.

: 17. Estadio : José Dellagiovanna.

: José Dellagiovanna. Árbitro: Andrés Gariano.

Tigre vs. River: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17 en Victoria y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.