Fecha 4 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

La fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 7 hasta el martes 11 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Andrés Gariano fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Tigre y River, que se disputa el sábado a las 17 en el estadio José Dellagiovanna. Yael Falcón Pérez, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Vélez el mismo día pero a las 19.15 y en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.

En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Darío Herrera estará en el Nuevo Gasómetro para el clásico entre San Lorenzo y Huracán del domingo a las 15. Además, Nicolás Ramírez arbitrará el partido entre Independiente y Platense del sábado a las 21.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, y Pablo Dóvalo el compromiso de Argentinos Juniors vs. Racing el domingo a las 20.15 en el estadio Diego Armando Maradona.

Yael Falcón Pérez estará en Parque Patricios para arbitrar el partido entre Boca y Vélez Hector Vivas - FIFA - FIFA

Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026

Viernes 7 de agosto

19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Pablo Echavarría

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti

21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Erik Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises

VAR: Germán Delfino

AVAR: Diego Verlotta

Sábado 8 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Lucas Cavallero

14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Ariel Scime

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Hector Paletta

AVAR: Manuel Sánchez

17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Savorani

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

VAR: Yamil Possi

AVAR: Lucas Germanotta

19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli

Cuarto árbitro: Fernando Echenique

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Mariana De Almeida

21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Nahuel Viñas

21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Gisela Boso

Domingo 9 de agosto

15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Yamil Possi

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Uziga

17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca

VAR: José Carreras

AVAR: Gerardo Lencina

17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Diego Romero

20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Laura Fortunato

Lunes 10 de agosto

19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

Árbitro: Sebastián Martinez

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Agustín Flores

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Sebastián Bresba

21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Nelson Sosa

Martes 11 de agosto

21: Talleres vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports