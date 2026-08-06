Fecha 4 del Torneo Clausura 2026: árbitros, cronograma de partidos y TV

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Se realizaron las designaciones de los jueces de la cuarta jornada; Yael Falcón Pérez dirigirá Boca vs. Vélez y Andrés Gariano hará lo propio en Tigre vs. River
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La fecha 4 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 7 hasta el martes 11 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Andrés Gariano fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Tigre y River, que se disputa el sábado a las 17 en el estadio José Dellagiovanna. Yael Falcón Pérez, por su parte, hará lo propio en Boca vs. Vélez el mismo día pero a las 19.15 y en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Darío Herrera estará en el Nuevo Gasómetro para el clásico entre San Lorenzo y Huracán del domingo a las 15. Además, Nicolás Ramírez arbitrará el partido entre Independiente y Platense del sábado a las 21.30 en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini, y Pablo Dóvalo el compromiso de Argentinos Juniors vs. Racing el domingo a las 20.15 en el estadio Diego Armando Maradona.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026
Viernes 7 de agosto
19.30: Rosario Central vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Fernando Espinoza
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
21.45: Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Gonzalo Pereira
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
- Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
- Cuarto árbitro: Jerónimo Ulises
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Diego Verlotta
Sábado 8 de agosto
14.45: Deportivo Riestra vs. Estudiantes de La Plata (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Merlos
- Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
- Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Lucas Cavallero
14.45: Atlético Tucumán vs. Sarmiento (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Ariel Scime
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Manuel Sánchez
17: Tigre vs. River (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: José Savorani
- Árbitro asistente 2: Federico Cano
- Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Lucas Germanotta
19.15: Boca vs. Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Jorge Baliño
- AVAR: Mariana De Almeida
21.30: Independiente vs. Platense (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
- Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Nahuel Viñas
21.30: Instituto vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Gisela Boso
Domingo 9 de agosto
15: San Lorenzo vs. Huracán (Interzonal) - ESPN Premium y TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Pablo González
- Cuarto árbitro: Yamil Possi
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Javier Uziga
17.45: Defensa y Justicia vs. Newell’s (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: José Castelli
- Árbitro asistente 2: Belén Bevilacqua
- Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
- VAR: José Carreras
- AVAR: Gerardo Lencina
17.45: Gimnasia de La Plata vs. Barracas Central (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Diego Romero
20.15: Argentinos Juniors vs. Racing (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carla López
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Laura Fortunato
Lunes 10 de agosto
19: Banfield vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martinez
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Agustín Flores
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Sebastián Bresba
21.15: Unión vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
- Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Nelson Sosa
Martes 11 de agosto
21: Talleres vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Diego Martin
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Franco Morón
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
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