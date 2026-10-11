A qué hora juega San Lorenzo y Deportivo Riestra y por dónde se puede ver en vivo

La duodécima fecha de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 continúa este domingo con cinco partidos y el que abre la jornada es San Lorenzo vs. Deportivo Riestra en el Nuevo Gasómetro y con arbitraje de Bruno Amiconi, correspondiente al Grupo A.

El cotejo inicia a las 14.45 y se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

San Lorenzo y Riestra se enfrentaron dos veces este año y en ambas empataron 1 a 1 Gonzalo Colini - La Nación

La previa de San Lorenzo vs. Riestra

El duelo tiene cara a cara a dos equipos muy necesitados de puntos. El presente del Ciclón es muy preocupante y todavía no ganó desde que Rubén Darío Insúa reemplazó a Néstor Gorosito como entrenador. Hace tres cotejos que no sonríe y se encuentra 12° en la tabla de posiciones de la zona con apenas 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y seis caídas.

El Malevo tiene la misma cantidad de unidades, pero con dos triunfos, cinco pardas y cuatro derrotas. En ese contexto, ambos equipos se juegan una de sus últimas chances por pelear la clasificación a octavos de final teniendo en cuenta que los últimos clubes que están accediendo a los playoffs acumulan 17 unidades -Independiente, Gimnasia de Mendoza, Lanús y Newell’s-.

Riestra, que hace siete cotejos no gana, tiene otra pelea y es en la Tabla Anual por no descender. El conjunto dirigido por Guillermo Duró se ubica 28° con 22 puntos y tiene una gran ocasión de dar un gran paso hacia la salvación porque Aldosivi de Mar del Plata perdió con Sarmiento de Junín y quedó con 16 unidades. En caso de sacarle nueve tantos de distancia, prácticamente se asegurará su continuidad en la elite porque luego quedarán solo 12 en juego -cuatro fechas-.

A través de la tabla de promedios ya se decidió el descenso y fue para Estudiantes de Río Cuarto luego de ser superado por River Plate en el Monumental 1 a 0.

Posibles formaciones

San Lorenzo: José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías. DT: Rubén Darío Insúa.

José Devecchi; Alejo Córdoba, Danilo Arboleda, Emiliano Amor; Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli, Teo Rodríguez Pagano; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Facundo Farías. DT: Rubén Darío Insúa. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Gonzalo Miño, Alan Pérez, Juan Bracamonte; Jonathan Goitía, Milton Céliz, Maximiliano Monje, Gaspar Stringa; Alexander Díaz y Jonathan Graneros. DT: Guillermo Duró.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.50 contra 3.45 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.81.

Ambos equipos se enfrentaron en julio pasado por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 y Riestra se impuso 5 a 4 por penales, tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. En el Apertura 2026, en tanto, también empataron con el mismo resutaldo en el estadio Guillermo Laza.