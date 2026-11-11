Joseph Blatter lanzó durísimas críticas contra Infantino: “Quizás habría que enviarlo a un psiquiátrico”

Joseph Blatter volvió a cargar contra Gianni Infantino, su sucesor en la presidencia de la FIFA, con una serie de declaraciones de enorme dureza. En una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel, el exdirigente suizo calificó al actual mandatario de la entidad como un “dictador”, cuestionó su cercanía con Donald Trump y hasta sugirió que debería recibir atención psiquiátrica. Además, lo acusó de violar los estatutos de la organización y planteó la posibilidad de llevarlo ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

“La FIFA está sufriendo. Actualmente está dirigida por una persona que se ha dejado cegar. El encuentro con Donald Trump cambió a Gianni Infantino. Cree que ha sido elegido para monopolizar el deporte más popular del mundo. Pero hay dirigentes importantes dentro de la organización del fútbol a los que eso no les gusta. Quieren destituirlo”, afirmó Blatter, de 90 años, que estuvo al frente de la entidad durante 17 años, entre 1998 y 2015, cuando explotó el escándalo de corrupción de la entidad con sede en Suiza.

Joseph "Sepp" Blatter fue absuelto de manera definitiva el 25 de marzo de 2025 en Suiza, tras un segundo juicio por cargos de fraude, falsificación, mala gestión y malversación de fondos FABRICE COFFRINI - AFP

Las críticas no se limitaron a las decisiones institucionales. Al describir el estilo de conducción de Infantino, el suizo fue todavía más contundente: “Es un dictador. Personas de la FIFA me cuentan que nadie puede compartir el ascensor con él. Es ‘intocable’”.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la cercanía al presidente de Estados Unidos, especialmente después de la entrega de un premio de la paz al mandatario estadounidense. “Fue vergonzoso. ¿Por qué hace algo así? Después del Mundial de Sudáfrica 2010, la FIFA estaba bien encaminada para recibir el Premio Nobel de la Paz. Puede ser una promotora de la paz en el mundo, tiene importancia social y cultural. ¿Y Infantino le entrega un premio de la paz a alguien que poco después inicia una guerra contra Irán? Es una locura”, sostuvo.

Sin embargo, la frase más explosiva llegó cuando los periodistas le preguntaron por el frustrado proyecto de vender el 20% de los derechos del Mundial a Joshua Kushner, hermano del yerno de Trump, lo cual desató una tensión interna en la FIFA por la que hoy peligra su reelección en la entidad. “Infantino ya no conoce límites. No comprende nada de todo esto. Quiero decir, quizás habría que enviar a Infantino a un psiquiátrico”, disparó.

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino bajo una lluvia de confeti tras la final del Mundial entre España y Argentina Jacquelyn Martin - AP

Blatter también propuso una vía judicial para desplazar a su sucesor. “Existe otro camino, el del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), en Lausana. Allí se lo podría denunciar porque con su comportamiento viola los estatutos de la FIFA. Con el premio de la paz no consultó previamente a nadie, y ese es un punto que debe plantearse ante el TAS”, explicó.

El exmandatario sostuvo, además, que Infantino utiliza recursos de la organización para favorecer su reelección, prevista para marzo de 2027. “Hace campaña a costa de la FIFA. Infantino hace exactamente lo que un presidente no debe hacer”, acusó.

Las declaraciones tienen un trasfondo particular por el pasado del propio Blatter. El suizo dejó la presidencia en medio del escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA y derivó en detenciones de dirigentes en Zúrich. Ese año, el comité de ética de la entidad lo suspendió por varios años, en un caso relacionado con un pago de aproximadamente 1,8 millones de euros a Michel Platini, entonces presidente de la UEFA. Sin embargo, en los dos procesos penales que afrontó posteriormente en Suiza, fue absuelto, con sentencias que quedaron firmes.

La FIFA, según informó el medio alemán, rechazó los cuestionamientos y desmintió una de las afirmaciones más llamativas del expresidente: Infantino sí comparte el ascensor con otras personas.