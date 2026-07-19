A qué hora se juega la final del Mundial 2026

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La selección argentina, la más goleadora del certamen, irá en busca del bicampeonato consecutivo ante España, el seleccionado que menos tantos recibió
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La selección argentina y España se enfrentan este domingo en la final del Mundial 2026. El encuentro, que definirá al campeón de la primera edición con 48 participantes, está programado para las 16 (horario argentino). Se juega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic y transmisión de Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports, la TV Pública y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.
Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.
La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.
La última vez que se cruzaron fue en 2018, en la previa del Mundial de Rusia, con goleada de España por 6 a 1 con tres goles de Isco y uno de Diego Costa, Iago Aspas y Thiago Alcántara (Nicolás Otamendi descontó para la Argentina). El defensor central es uno de los cuatro argentinos que jugaron ese compromiso y que dirán presente en la final de este domingo. Los otros son Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, el único que fue suplente e ingresó en el complemento.
Argentina vs. España: todo lo que hay que saber
- Final del Mundial 2026.
- Día: Domingo 19 de julio.
- Hora: 16 (horario argentino).
- Estadio: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
- Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).
Argentina vs. España: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- Telefé.
- TyC Sports.
- DSports.
- TV Pública.
- Disney+ Premium.
- Paramount+.
Formaciones
- Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Alvarez.
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.
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