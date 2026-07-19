A qué hora se juega la final del Mundial 2026

La selección argentina y España se enfrentan este domingo en la final del Mundial 2026. El encuentro, que definirá al campeón de la primera edición con 48 participantes, está programado para las 16 (horario argentino). Se juega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, con arbitraje del esloveno Slavko Vincic y transmisión de Telefé, TyC Sports, Disney+ Premium, DSports, la TV Pública y Paramount+. El minuto a minuto está disponible en canchallena.com.

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

aATLANTA, GEORGIA - JULY 15: Lionel Scaloni, Head Coach of Argentina, looks on before the FIFA World Cup 2026 Semi Final match between England and Argentina at Atlanta Stadium on July 15, 2026 in Atlanta, Georgia. Shaun Botterill/Getty Images/AFP (Photo by Shaun Botterill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.

La última vez que se cruzaron fue en 2018, en la previa del Mundial de Rusia, con goleada de España por 6 a 1 con tres goles de Isco y uno de Diego Costa, Iago Aspas y Thiago Alcántara (Nicolás Otamendi descontó para la Argentina). El defensor central es uno de los cuatro argentinos que jugaron ese compromiso y que dirán presente en la final de este domingo. Los otros son Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, el único que fue suplente e ingresó en el complemento.

Nicolás Tagliafico jugó el último partido entre la Argentina y España, en 2018, con goleada de los europeos Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Argentina vs. España: todo lo que hay que saber

Final del Mundial 2026.

Día : Domingo 19 de julio.

: Domingo 19 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Argentina vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

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