A qué hora termina el partido de la selección argentina de hoy, contra España

El Mundial 2026, el primero con 48 seleccionados y el más grande de la historia, llega a su fin este domingo con un duelo estelar entre la Argentina y España. El encuentro, que define al nuevo campeón del mundo, se disputa en Nueva Jersey, Estados Unidos, la principal de las tres sedes del certamen, que también se desarrolló en México y Canadá. El partido se juega desde las 16 (hora argentina) y tendrá el seguimiento minuto a minuto en canchallena.com.

La final reúne a los dos mejores equipos del ranking FIFA y enfrenta al vigente campeón del mundo con el seleccionado que llega como su principal perseguidor. El contexto, además, promete un marco imponente, con el espectáculo característico de los grandes eventos deportivos organizados en territorio estadounidense.

Los hinchas del equipo conducido por Lionel Scaloni y liderado dentro del campo por Lionel Messi podrán ver el partido por diferentes señales de televisión. Al igual que ocurrió durante toda la Copa del Mundo y en cada presentación de la selección argentina, la transmisión está disponible por Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. También podrá seguirse por streaming a través de las plataformas Disney+ Premium y Paramount+.

En la previa, los pronósticos favorecen al conjunto europeo. De acuerdo con las proyecciones de Opta, empresa especializada en datos y estadísticas, España tiene un 56% de probabilidades de quedarse con el título, frente al 44% que se le asigna a la Argentina. Por su parte, un modelo elaborado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorga a la Furia Roja un 46% de probabilidad de victoria inicial, contra el 25% de la albiceleste, mientras que estima en un 29% las chances de empate.

Las casas de apuestas también ubican a España como favorita. Una victoria del seleccionado europeo ofrece una cuota de hasta 2.40, mientras que un triunfo de la Argentina cotiza a 3.70. El empate al cabo del tiempo reglamentario, resultado que llevaría la definición al tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, a los penales, paga hasta 3.12.

Leandro Paredes y Enzo Fernández, son dos de los mejores jugadores argentinos en lo que va del Mundial SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Argentina vs. España, en vivo: cómo seguir online

Final del Mundial 2026.

Día : Sábado 19 de julio.

: Sábado 19 de julio. Hora : 16 (horario argentino).

: 16 (horario argentino). Estadio : MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

: MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. Árbitro : Slavko Vincic (Eslovenia).

: Slavko Vincic (Eslovenia). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

Para meterse en la definición, el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Inglaterra por 2 a 1 en una semifinal memorable. Por el contexto, por el rival, por la historia. Y porque nuevamente, al igual que en octavos de final contra Egipto, el campeón del mundo se repuso de un resultado adverso de manera agónica para terminar festejando con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos. Anthony Gordon puso en ventaja parcial al conjunto británico que, a partir de ese momento, se replegó para intentar cuidar el 1 a 0.

La Furia Roja, por su parte, anuló por completo a la selección que, a lo largo de todo el Mundial, parecía ser la máxima favorita al título: Francia. Manejó la pelota, presionó alto y agresivo, estuvo firme a nivel defensivo y fue efectivo en el aspecto ofensivo. Se impuso por 2 a 0 con tantos de Mikel Oyarzábal de penal y de Pedro Porro, uno de los puntos altos de los españoles en los últimos partidos.