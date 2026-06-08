A tres días del inicio del Mundial: un tiroteo en Kansas inquieta a los planteles de Inglaterra, Argentina y Países Bajos
Se registraron 65 disparos y nueve personas resultaron heridas
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En la cuenta regresiva para el comienzo de la Copa del Mundo se produjo un hecho que encendió todas las alarmas a nivel seguridad en los Estados Unidos. Es que al menos, nueve personas resultaron heridas en un tiroteo a unos 8 kilómetros de la concentración de la selección de Inglaterra, en Kansas City, Missouri.
Según un informe de medio estadounidense The Athletic, la policía fue alertada sobre un incidente ocurrido en Troost Avenue, a menos de ocho kilómetros (o a diez minutos en vehículo) del campo de entrenamiento del equipo inglés (todavía está en la Florida cerrando parte de su preparación). Las detonaciones de un arma de fuego se escucharon alrededor de las 4 de la madrugada del sábado último.
NEW : Moment Kansas City shooting leaves nine injured near England’s World Cup Camp.— DOZA🧐 (@lil_doza) June 7, 2026
As fans arrive across the U.S. for the tournament, safety concerns are already beginning to surface, fans are raising more questions about security ahead of the World Cup. pic.twitter.com/xbfdwRqog4
Además, el capitán del Departamento de Policía de Kansas City, Jake Becchina, le confirmó a The Athletic que los agentes fueron enviados al lugar tras escucharse disparos y, al llegar, encontraron a una gran multitud dispersándose. Tres mujeres adultas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital. Posteriormente se supo que nueve personas habían acudido a distintos hospitales locales con heridas leves. No hay sospechosos detenidos, pero informaron algunos medios locales que los agentes continúan patrullando la zona.
La prensa local dijo que se escucharon 65 disparos. Kate Fowler, vecino de la zona, contó que ella y su esposo se despertaron y encontraron un agujero de bala en una ventana de su casa y el casquillo de una bala en el piso, reportó el sitio KansasCity.com.
Lo más curioso del caso es que el jueves último, la Junta de Comisionados de Policía de Kansas City aceptó una subvención federal de 17 millones de dólares para la seguridad del Mundial, según informó KCTV5. Además, en un informe policial, el subjefe de policía de Kansas City, Derek McCollum, declaró: “Sabíamos que necesitábamos la financiación, así que seguimos adelante con la planificación. Pensábamos que, tarde o temprano, conseguiríamos los fondos”.
Si bien las alertas se encendieron cerca de la concentración de la selección de Inglaterra, el equipo permanece en Florida donde se enfrentará este miércoles a Costa Rica, en el Estadio Inter&Co, de Orlando y el sábado 13 próximo volarán a Kansas City, donde permanecerán durante el resto del torneo. Se entrenarán en Swope Soccer Village, sede del equipo de reserva y la academia del Sporting KC, al sureste de la ciudad.
La selección argentina y la de Países Bajos también tienen su sede en Kansas City, aunque están a unos 18 kilómetros de distancia de donde se produjo el tiroteo. Las campeonas del mundo utilizarán las instalaciones de entrenamiento principales del Sporting KC, mientras que los neerlandeses se entrenarán en la sede del Kansas City Current, equipo de la NWSL.
Se espera que Kansas City reciba alrededor de 650.000 visitantes durante la Copa del Mundo, una afluencia inusualmente alta para la zona, lo que plantea importantes desafíos en materia de seguridad.
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