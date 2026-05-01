A Vélez no le sobró nada ante Gimnasia y Tiro de Salta, pero avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina

Vélez no tuvo el mejor de sus desempeños ante Gimnasia y Tiro, de Salta, pero en el contexto de la Copa Argentina quizás vale más imponerse que la manera de hacerlo. Eso fue lo más rescatable de su actuación. Y los momentos en los que consiguió los goles dicen mucho de lo que debió trabajar la clasificación: por los tantos de Dilan Godoy y Diego Valdés en el final de cada parte, ganó por 2-0 en el estadio Ciudad de Caseros y avanzó a los octavos de final.

Para el conjunto velezano no resultaba cómodo el compromiso de este jueves. Por un calendario que se ajustó inoportunamente, en la antesala de una última fecha del Torneo Apertura a la que llega obligado a ganar como local de Newell’s (el lunes) para recuperar algo del terreno perdido unos días atrás, cuando pasó de ser líder a perseguir a Estudiantes de La Plata y Boca (jugarán dos días antes).

Lo que sucediera en Caseros podía tener conexión directa con la jornada crucial que se avecina, máxime si el resultado era adverso: Vélez se enfrentaba con un equipo de la Primera Nacional y la presión era alta en días de irregularidad, posteriores a tanto tiempo de invicto, más allá de que la condición de local en la primera instancia eliminatoria en el Apertura no corre riesgo (sí las eventuales posteriores).

La titularidad de Claudio Baeza era pedida por los hinchas, que querían mayor equilibrio en la mitad de la cancha: Vélez dejó espacios, pero no sufrió más que algunas oportunidades de media distancia. X.com

Era, entonces, también una prueba anímica para el Fortín, que venía de eliminar a Armenio, de la Primera B, con un 4-1. Debía estar despierto en los duelos divididos y ser fuerte en las marcas pegadizas de un Gimnasia que salió a mostrarle los dientes, y también cuidadoso con los espacios que muchas veces se atreven a dejar las ideas ofensivas de Guillermo Barros Schelotto.

Sespués de un primer remate de Rodrigo Aliendro que permitió lucirse al arquero Joaquín Papaleo, el cotejo se mantuvo parejo. La mayor diferencia estuvo en las triangulaciones del cuadro de Liniers, fluidas como suelen aparecer en la Liga Profesional y empleadas en sendas bandas a un toque; no así la profundidad, la cual le costó un largo rato encontrar.

ASÍ FUE EL 1 A 0 DE VÉLEZ



Godoy abrió el marcador para el Fortín ante Gimnasia y Tiro (S) por #CopaArgentinaEnTyCSports. El equipo de Guillermo se fue al descanso en ventaja. pic.twitter.com/FA0XaOBWux — TyC Sports (@TyCSports) May 1, 2026

El equipo salteño, dirigido por Juan Azconzábal, corrió atrás de la pelota cuando se produjeron esas combinaciones, pero su candado estaba tan cerrado que no sufría más que eso. Retrucó, por ejemplo, con un remate de media distancia de Lautaro Gordillo, su 9, que apenas obligó a Tomás Marchiori a poner firmes las dos manos. Su compañero de ataque Fabricio Rojas, con su energía impuesta y un físico macizo que le permitió ganar varios duelos en velocidad, fue lo más llamativo de Gimnasia.

Eso, hasta que el cero se rompió a través de la fórmula anunciada por el lado velezano. Se combinaron Tobías Andrada y Braian Romero por la derecha y el chico lanzó un centro que el delantero peinó en lo alto. La pelota llovida no fue un problema para la calidad de Manuel Lanzini; éste la bajó con el pecho y le cedió el gol a Godoy, que abrió el pie zurdo para colocarla abajo.

Braian Romero tuvo influencia en el primer gol, pero tuvo la oportunidad de ampliar la ventaja mediante un penal y lo derrochó. x.com

En la reanudación, el Albo respondió con un remate esquinado desde la puerta del área por parte de Nicolás Rinaldi, que exigió una estirada de Marchiori. Los equipos diseñados por los mellizos Barros Schelotto, muchas veces, sufren por relajación inmediatamente después de anotar ventaja. En el segundo tiempo el 10 de Gimnasia y Tiro volvió a intentar desde fuera del área y forzó otro vuelo del arquero que reemplazó al colombiano Álvaro Montero.

Parecía, a los 22 minutos, que Vélez sellaría la clasificación y transitaría el resto con comodidad del desarrollo. Una clara mano abierta de Manuel Guanini, luego de que un disparo de Lanzini diera en un pie del zaguero, le dio a Romero la posibilidad de ampliar la ventaja. Sin embargo, Papaleo dio la nota: lo esperó hasta último momento, se lanzó y atajó el remate con la mano izquierda.

¡ROMERO NO PUDO DE PENAL ANTE GIMNASIA Y TIRO (S)!



A los 22' del segundo tiempo, Joaquín Papaleo le atajó el penal a Braian Romero, por los 16avos de final de la #CopaArgentinapoTyCSports. El árbitro cobró tiro desde los 12 pasos para el Fortín debido a una mano de Manuel… pic.twitter.com/9H3Xiq3sQr — TyC Sports (@TyCSports) May 1, 2026

Resultado en suspenso y el Fortín, en medio de una desmejoría futbolística y derrochando una chance clave, se llenó de dudas y empezó a desencontrarse. Aunque al conjunto blanquiceleste parecía quedarle aire solo para luchar más que para poner en peligro el arco de Marchiori.

Entonces, sobre el final, como en el primer tiempo, Vélez acertó un remate cómodo, y sentenció la llave. Valdés, que había ingresado a los 43 minutos, elaboró la jugada un minuto después; Papaleo le tapó la definición al también ingresado Florián Monzón, y el rebote le quedó al chileno, que pateó en el área chica e infló la red.

¡EL 2 A 0 DE VÉLEZ DE LA MANO DE VALDÉS!



El chileno capturó un rebote en el área para liquidar el encuentro ante Gimnasia y Tiro (S). #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/nqeBb0hnDG — TyC Sports (@TyCSports) May 1, 2026

Más tranquilo, Vélez deberá ganar el lunes por el Apertura y determinar cuál será su rival en los octavos de final. Al primer escollo de estos días, que podía causarle un gran problema, ya se lo sacó de encima. El tiempo le dirá si en el certamen más federal su próximo adversario será Boca o Sarmiento, de Junín.