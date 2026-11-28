El director técnico de Palmeiras Abel Ferreira reveló una curiosa anécdota que le tocó vivir con un grupo de jugadores durante la final de la Copa Libertadores 2018 que River le ganó a Boca en Madrid. En aquella época, el DT estaba al frente del Sporting Braga de Portugal y, debido a la cercanía con la capital española, sede de aquel partido decisivo, varios de sus futbolistas viajaron a presenciar lo que terminó en victoria riverplatense.

“Recuerdo haber sido entrenador del Braga un día que había entrenamiento a las diez, y faltaron dos o tres jugadores. Y yo pregunté: ‘¿dónde están?’. Fueron a Madrid a ver el Boca-River, respondieron. Entonces dije, ‘no, no puede ser’“, revivió Ferreira.

👀 "LO SIENTO, BRASILEÑOS, ME ACOSTUMBRÉ A VER EN #Libertadores TODO EL TIEMPO: BOCA-RIVER, RIVER-BOCA, BOCA-RIVER"



🤣 Imperdible confesión de Abel Ferreira en la previa de la gran final vs. Estudiantes... ¡hasta recordó que algunos jugadores se ausentaron cuando era DT del… pic.twitter.com/HmDtiHY338 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026

La anécdota del entrenador portugués tuvo lugar en la conferencia de prensa organizada por Conmebol en la víspera de la final de la copa Libertadores que disputarán Palmeiras y Estudiantes de La Plata este sábado desde las cinco de la tarde en Montevideo, Uruguay.

Antes de compartir aquel hecho, Ferreira también hizo referencia a cómo se acostumbró a vivir el máximo torneo continental. “Que me disculpen los brasileños”, sostuvo el entrenador, y agregó: “Pero yo me habitué a ver en la Libertadores todo el tiempo: Boca-River, River-Boca”.

Más adelante, el DT que conquistó las ediciones 2020 y 2021 de la copa Libertadores con Palmeiras, fue consultado sobre si algún día dirigiría algún equipo argentino. “No, Latinoamérica ya está para mí”, respondió, entre risas, Ferreira.

Previo a la carrera que cimentó por detrás de la línea de cal, Ferreira se desempeñó como lateral derecho en el fútbol portugués durante 14 años. Durante ese interín vistió las camisetas de Penafiel, Vitória de Guimarães, Sporting Braga y Sporting de Lisboa, donde conquistó dos Copas y dos Supercopas de Portugal antes de retirarse en 2011.

Ferreira: “Pero yo me habitué a ver en la Libertadores todo el tiempo: Boca-River, River-Boca” MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Ya con el buzo de entrenador, comenzó dirigiendo en las divisiones formativas y equipos filiales del Sporting de Lisboa y del Sporting de Braga. En 2017 asumió el primer equipo del Braga, logrando destacadas campañas en la liga portuguesa que lo llevaron a dar el salto al PAOK de Salónica en Grecia (2019-2020), donde fue subcampeón de la liga local.

Influenciado por entrenadores como su coterráneo José Mourinho y Jesualdo Ferreira, sus equipos suelen priorizar el orden defensivo, la intensidad física y las transiciones rápidas al ataque, alternando esquemas como el 4-2-3-1 o el 4-3-3 según las necesidades del rival.

Ferreira: “No, Latinoamérica ya está para mí", dijo sobre su futuro Carmen Mandato - FIFA - FIFA

Desde su llegada en 2020, Ferreira transformó al Verdão en un bloque defensivo muy sólido, intenso y vertical, destacando por su pragmatismo y uso de tecnología en los entrenamientos

En total, Ferreira condujo al equipo principal de Palmeiras en siete ediciones de Libertadores, alcanzando seis semifinales y cuatro finales. Tras consagrarse bicampeón -2020 y 2021- y caer en la definición de 2025 ante Flamengo, tendrá una nueva chance de colgarse una medalla frente al Pincharrata, buscando igualar la marca de tres títulos de Osvaldo Zubeldía y acercarse a los cuatro del inoxidable Carlos Bianchi.