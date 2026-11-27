El arquero argentino Cristian Martínez se mostró indignado ante los medios tras ser golpeado por el árbitro Jordy Alemán en la final de la Copa Paceña en Bolivia. El futbolista de Real Potosí se acercó a reclamar por el arbitraje del partido frente a Always Ready, que se consagró campeón, y recibió un golpe en la cara. “Es un cagón, que pegue más fuerte”, expresó.

Este viernes la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) apartó provisionalmente a Alemán. El árbitro no dirigirá partidos por lo que queda del año, confirmó el medio local El Deber. Sin embargo, la FBF podría tomar sanciones más exigentes.

Los medios bolivianos captaron el momento en el que Martínez se acercó junto con sus compañeros a reclamar a la terna arbitral tras el 0-0 del encuentro. Aunque se notaba que era una discusión acalorada, en ningún momento se vio que alguno de los jugadores usara la violencia física. Esto continuó así hasta que las cámaras de los medios locales registraron que Alemán le dio un golpe de puño a Martínez, que cayó tendido al césped.

Las fuertes declaraciones del arquero argentino que fue golpeado por un árbitro boliviano

Los relatores se mostraron sorprendidos e incluso algunos reclamaron que Alemán no vuelva a dirigir en ninguna categoría del fútbol boliviano. Tras la secuencia, Alemán y sus compañeros debieron abandonar el campo de juego escoltados por policías. En ese trayecto, Martínez brindó declaraciones a Red Uno.

“Es muy cagón. Ojalá que se le muera la mamá, así lo digo públicamente. Todo lo mal que hace, ojalá que le vuelva. Le va a volver, el de arriba ve todo”, afirmó, todavía enojado por el accionar.

El golpe de Alemán

Y continuó: “Tiene el culo sucio. Es fácil, es simple. Por eso pega. Pero tienen que decirle que pegue más fuerte, es un cagón. O si es tan guapo, que me espere afuera. Yo soy un profesional y no le pego a la gente. Él le pega a los jugadores”.

Usuarios y periodistas locales recordaron que el juez Alemán ya ha tenido varios episodios polémicos durante el año, que incluso han resultado en suspensiones. “Por algo también lo sancionaron antes. Una lástima para el fútbol boliviano, gente así lo ensucia. Te das cuenta la clase de persona que es, pegándole a una persona que no le dijo nada. Obvio le reclamamos por el arbitraje, pero físicamente no le hicimos nada. Como siempre, va a quedar en la nada. Si lo suspendieron y volvió. Es una lástima la verdad. Está todo a la vista”, reclamó Martínez.

La suspensión de Alemán

José Jordán, presidente de la Comisión de Árbitros, repudió el accionar y brindó detalles sobre la sanción que pesa sobre él.

“Con mucha pena por la acción que ha tomado el colegiado Jordy Alemán. Nosotros, como comisión, una vez finalizado el partido, me sentí feliz porque, entre comillas, tapó muchas bocas con su actuación, porque lo hizo de la mejor manera. Tuvo algunas observaciones, pero acciones que puedan ser personales no podemos inmiscuirnos. Lamentable su acción”, detalló, según reportó El Deber.

Luego, reveló que habló con Alemán, que se mostró “arrepentido”: “Él también está arrepentido por esa acción, estuvo muy presionado por alguna situación en ese momento y como comisión se analiza toda la situación y se verá conjuntamente con la Federación para tomar una decisión, pero por el momento el colegiado está suspendido”.

Otro ángulo del golpe de Alemán

También sostuvo que Alemán no supo explicar su reacción, pero que confesó que se vio alterado por una serie de insultos que recibió. “Hubo adjetivos que le sacaron de quicio. Todos los árbitros tuvimos esa presión de que nos vengan y reclamen por alguna decisión que tomamos en el partido; uno debe escuchar, tomar apuntes para luego hacer el informe y que las autoridades correspondientes hagan un fallo”, afirmó Jordán.

Medios bolivianos reportaron que la sanción podría ser de, al menos, un año de suspensión por haber agredido a un futbolista, según establece el artículo 36 del Código Disciplinario.