Adolfo Espino insultó al secretario deportivo Sebastián Saja y fue separado del plantel de Racing

Racing sumó otro capítulo turbulento en la previa a su último partido como local en el año: el uruguayo Alfonso Espino fue separado del plantel por insultar a Sebastián Saja, el director deportivo. “Fue una falta de respeto total”, le enfatizaron desde el club a LA NACION respecto a la conducta del lateral izquierdo ante el exarquero. Por tal motivo, el futbolista que en el clásico ante Independiente le había mostrado la panza a los hinchas, a quienes también insultó, no se entrenará más con el resto del equipo y deberá ir al predio Tita Mattiussi.

No llegó a terminar el semestre y Espino se sumó a la (amplia) lista de incorporaciones que, lejos de reforzar, a Racing sólo le sumaron problemas dentro y fuera de la cancha. El exdefensor de Rayo Vallecano protagonizó un episodio de máxima tensión luego de la última práctica previa al duelo de la Academia y Aldosivi, que se medirán este viernes a las 21.15 en Avellaneda: insultó a Saja, el discutido director deportivo del club.

El gesto de Alfonso "Pacha" Espino que desató la locura de los hinchas de Racing tras el clásico contra Independiente

“No se trató ni de una discusión, el jugador tuvo un accionar agresivo, incomprensible y repudiable”, le agregaron fuentes del club a LA NACION sobre otro convulsionado episodio en una temporada para el olvido. Así, el lateral que apenas disputó cuatro encuentros con la casaca albiceleste y perdió la titularidad después de los primeros dos del semestre (ante Defensa y Justicia y Gimnasia), deberá entrenarse en soledad en el predio Tita, donde trabajan las divisiones juveniles.

El uruguayo no había sido parte de la nómina para el clásico con River, a raíz del episodio que protagonizó una vez concluido el duelo contra Independiente, en el Cilindro de Avellaneda, donde se había levantado la remera para mostrar la panza y después insultar a los hinchas de la Academia. En las redes sociales, después de ese hecho, el exlateral de Nacional había esbozado un pedido de disculpas.

Sin embargo, un posteo no iba a borrar el recuerdo negativo de los hinchas ni cambiar su situación. En la tarde de este jueves, cuando Racing difundió la lista de convocados para el cruce con el Tiburón marplatense, Espino nuevamente había quedado marginado por Sebastián Romero, el entrenador interino.

📋 Estos son los convocados de La Academia para recibir mañana a Aldosivi. pic.twitter.com/ruGxYTjHIB — Racing Club (@RacingClub) October 29, 2026

Sólo 344 minutos disputados, distribuidos en cuatro encuentros, 13 convocatorias y ninguna acción destacada adentro de la cancha componen el breve pero negativo paso del uruguayo por Racing, al que llegó para intentar suplir a un imprescindible como Gabriel Rojas, actualmente en Cruzeiro.

La situación de Espino resulta sentenciada, más allá de haber firmado con Racing un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Ante la consulta de este medio sobre los pasos a seguir, desde la Academia dan por descontada la búsqueda de una salida del jugador en el libro de pases de este verano.

Espino se suma a la lista de futbolistas que este año tuvieron conflictos en Racing: Marcos Rojo, Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa y Agustín García Basso habían sido parte de diferentes situaciones por las que, con los matices de cada caso, se declararon en “rebeldía” ante la dirigencia. Además, Matko Miljevic dejó de manifiesto su desinterés por revertir la situación cuando ante Belgrano, en la fecha 12, salió al saludo previo al partido en jogging, en una señal desafiante en un momento de ánimos extremadamente caldeados en la mitad celeste y blanca de Avellaneda.

Diego Milito sumó otro contratiempo en Racing; ahora tendrá que buscarle una salida del plantel al uruguayo Adolfo Espino Prensa Racing Club

Además de Espino, Miljevic también continuó al margen de la convocatoria para el partido con Aldosivi y, así, por tercer encuentro al hilo no está en los planes de Chirola Romero. Ignacio Rodríguez, quien despojó de la titularidad a Espino, y el juvenil Galo Volpe son los convocados para el encuentro con Aldosivi como alternativas en el lateral izquierdo. Hasta cuando no juega por nada, este Racing no tiene paz.