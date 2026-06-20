Agenda de TV del sábado: Mundial 2026, Cerúndolo, Top 14, US Open de golf, final de la Liga Nacional
Cuatro partidos de la Copa del Mundo, tenis, rugby, básquetbol y hockey sobre césped en la agenda deportiva del día en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 20 de junio de 2026.
FÚTBOL
Copa del Mundo
- 14 Países Bajos vs. Suecia. Paramount+, DSports (1610) y TyC Sports
- 17 Alemania vs. Costa de Marfil. Paramount+, DSports (1610) y TyC Sports
- 21 Ecuador vs. Curazao. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y Disney+
- 1 (del domingo) Túnez vs. Japón. Paramount+, DSports (1610) y Flow (109)
TENIS
ATP 500 de Londres
- 9 Francisco Cerúndolo vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos) y Tommy Paul (Estados Unidos) vs. Ugo Humbert (Francia), las semifinales. Disney+
ATP 500 de Halle
- 10.30 Alexander Zverev (Alemania) vs. Taylor Fritz (Estados Unidos) y Frances Tiafoe (Estados Unidos) vs. Daniel Altmaier (Alemania), las semifinales. ESPN 3
GOLF
US Open
- 13 La tercera vuelta. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Premiership
- 10.45 Northampton vs. Exeter, la final. ESPN 4
Top 14 de URBA
- 15.30 Newman vs. CASI. Disney+
- 15.30 Hindú vs. Regatas Bella Visa. Disney+
- 15.30 Champagnat vs. Rosario. Disney+
- 15.30 Alumni vs. Los Tilos. Disney+
- 15.30 SIC vs. CUBA. Disney+
- 15.30 Belgrano vs. Buenos Aires Cricket & Rugby. Disney+
- 15.40 La Plata vs. Los Matreros. ESPN 4 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 21.10 Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Quimsa. La final, juego 6. TyC Sports 2
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Pro League
- 8 Bélgica vs. Las Leonas. ESPN 2
- 8.30 Inglaterra vs. Los Leones. ESPN 3
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