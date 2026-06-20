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Agenda de TV del sábado: Mundial 2026, Cerúndolo, Top 14, US Open de golf, final de la Liga Nacional

Cuatro partidos de la Copa del Mundo, tenis, rugby, básquetbol y hockey sobre césped en la agenda deportiva del día en las pantallas

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Leroy Sané sería titular de Alemania este sábado frente a Costa de Marfil en el Mundial.
Leroy Sané sería titular de Alemania este sábado frente a Costa de Marfil en el Mundial.Robert Michael - dpa

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 20 de junio de 2026.

FÚTBOL

Copa del Mundo

  • 14 Países Bajos vs. Suecia. Paramount+, DSports (1610) y TyC Sports
  • 17 Alemania vs. Costa de Marfil. Paramount+, DSports (1610) y TyC Sports
  • 21 Ecuador vs. Curazao. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y Disney+
  • 1 (del domingo) Túnez vs. Japón. Paramount+, DSports (1610) y Flow (109)
Ecuador y su director técnico, el argentino Sebastián Beccacece, se fueron decepcionados pese a la superioridad tricolor en el estreno contra Costa de Marfil; ahora, el equipo se enfrentará con Curazao en el Mundial.
Ecuador y su director técnico, el argentino Sebastián Beccacece, se fueron decepcionados pese a la superioridad tricolor en el estreno contra Costa de Marfil; ahora, el equipo se enfrentará con Curazao en el Mundial.Petr David Josek - AP

TENIS

ATP 500 de Londres

  • 9 Francisco Cerúndolo vs. Brandon Nakashima (Estados Unidos) y Tommy Paul (Estados Unidos) vs. Ugo Humbert (Francia), las semifinales. Disney+
Francisco Cerúndolo sobre una superficie difícil para los argentinos, el césped; en Queen's Club y contra Brandon Nakashima tratará de pasar a la final de un torneo ATP 500.
Francisco Cerúndolo sobre una superficie difícil para los argentinos, el césped; en Queen's Club y contra Brandon Nakashima tratará de pasar a la final de un torneo ATP 500.Adam Davy - PA Wire DPA

ATP 500 de Halle

  • 10.30 Alexander Zverev (Alemania) vs. Taylor Fritz (Estados Unidos) y Frances Tiafoe (Estados Unidos) vs. Daniel Altmaier (Alemania), las semifinales. ESPN 3

GOLF

US Open

  • 13 La tercera vuelta. ESPN 2 y Disney+
Puntero y todo, Wyndham Clark debió pegar en un sector rústico de la cancha de Southampton, el rough del hoyo 14, en el US Open de golf, que lidera con 4 golpes de diferencia.
Puntero y todo, Wyndham Clark debió pegar en un sector rústico de la cancha de Southampton, el rough del hoyo 14, en el US Open de golf, que lidera con 4 golpes de diferencia.David J. Phillip - AP

RUGBY

Premiership

  • 10.45 Northampton vs. Exeter, la final. ESPN 4

Top 14 de URBA

  • 15.30 Newman vs. CASI. Disney+
  • 15.30 Hindú vs. Regatas Bella Visa. Disney+
  • 15.30 Champagnat vs. Rosario. Disney+
  • 15.30 Alumni vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.30 SIC vs. CUBA. Disney+
  • 15.30 Belgrano vs. Buenos Aires Cricket & Rugby. Disney+
  • 15.40 La Plata vs. Los Matreros. ESPN 4 y Disney+
Hindú, el líder del Top 14, recibirá a Regatas Bella Vista en la 12ª fecha.
Hindú, el líder del Top 14, recibirá a Regatas Bella Vista en la 12ª fecha.Santiago Filipuzzi

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 21.10 Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Quimsa. La final, juego 6. TyC Sports 2

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League

  • 8 Bélgica vs. Las Leonas. ESPN 2
  • 8.30 Inglaterra vs. Los Leones. ESPN 3
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