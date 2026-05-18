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La agenda de la TV del lunes: Arsenal va por un paso clave para acercarse al título en la Premier League

La actividad deportiva en el inicio de la semana, disponible a través de las pantallas

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Declan Rice, de Arsenal, que este lunes recibe a Burnley y quiere acercarse al título
Declan Rice, de Arsenal, que este lunes recibe a Burnley y quiere acercarse al títuloJon Super - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del lunes 18 de mayo de 2026.

FÚTBOL

  • 15:50 Arsenal vs. Burnley. Premier League. ESPN

BÉISBOL

  • 22:30 San Diego Padres vs. Los Angeles Dodgers. espn 3
  • 22:30 Seattle Mariners vs. Chicago White Sox. Disney+
Shohei Ohtani, jugador de Los Angeles Dodgers
Shohei Ohtani, jugador de Los Angeles DodgersMark J. Terrill - AP
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