Joaquín Panichelli reapareció tras la lesión que lo sacó del Mundial y fue premiado por Estrasburgo como el MVP del año

La liga francesa tuvo este domingo su punto final, más allá de que Paris Saint-Germain ya se había consagrado en la penúltima jornada y solo los principales rezagados luchaban por la clasificación a las competiciones europeas. Sin embargo, la noche en Estrasburgo presentó un encuentro de locos entre Racing y Mónaco, pero el foco se lo llevó la reaparición pública de Joaquín Panichelli tras la lesión.

El delantero argentino terminó escolta en la tabla de goleadores de la Ligue 1 por sus 16 tantos, quedando por detrás de Esteban Lepaul, de Stade Rennes, que contabilizó 21. Y si bien eso no amerita ningún reconocimiento por parte de la Federación Francesa de Fútbol, desde su institución sí le dieron el premio al mejor jugador del club en la temporada.

El pasillo que armó el plantel de Racing de Estrasburgo antes de vencer a Mónaco: el octavo puesto en la liga francesa tiene mucho que ver con los 16 goles que aportó el argentino. Captura

Entonces, volvió a pisar el campo de juego para mostrarse sonriente, en una imagen emocionante, apoyado en una muleta. Mientras la fiebre mundialista se siente con más fuerza, a 25 días de su inicio, él podría ser uno de los expectantes por la lista definitiva de Lionel Scaloni. Sin embargo, la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que padeció en marzo, justamente durante una práctica con el seleccionado, se lo priva.

Cosas del destino, evidentemente. Porque la citación principal del entrenador solo incluía a José Manuel López, de Palmeiras, con el que parecía competir cabeza a cabeza por ser el tercer delantero. Sin embargo, lo terminó citando de urgencia unos días después y, durante una de las prácticas, ocurrió lo peor.

El reencuentro con los hinchas de Estrasburgo, pero desde el campo de juego de nuevo: con muletas, en una imagen emotiva, recibió el reconocimiento del club y los aplausos de los franceses. ROMEO BOETZLE - AFP

Siempre acongojado por las lesiones que sufren jugadores muy considerados por él en las cercanías a un Mundial, Scaloni se quebró al referirse a su situación. Mientras que el equipo argentino se formó en fila, antes de jugar el amistoso ante Mauritania en la Bombonera, para posar con una remera que portaba el lema “Joaquín #TodosJuntos”.

“Es muy difícil, hablamos con él. Se podría haber quedado en el hotel cuando le dieron el resultado, pero se tomó el tiempo de venir al predio para pedir hablar con nosotros. Fue muy emotivo, tenía toda la razón en todo lo que nos dijo: que no lo merecía. No lo merece ninguno, pero él particularmente es un laburante de esto. Se lo había ganado. Y va a tener otra chance, como la tuvo. Es un chico que contagia, que estaba entrenando muy bien. Y jode... Listo, no hablo más”, sintió la baja el DT campeón del mundo.

La chance de estar en la Copa del Mundo era seria. Sin embargo, casi dos meses después, el cordobés se mostró animado. Y eso es lo importante después de un golpe que, a veces, cuesta revertir más de la cuenta. Él, en cambio, se muestra alegre, como si el agasajo se hubiera dado tras una actuación propia. Vestido de civil y con las muletas, acompañado de su pareja ‘Giuli’ Giramonti, pasó por el pasillo que armó todo el plantel y staff de Estrasburgo.

Joaquín Panichelli fue elegido como el MEJOR JUGADOR DE LA TEMPORADA en Estrasburgo.



Así entró a recibirlo. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/VOke3dgXD2 — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 17, 2026

Con aplausos, sonrisas, choques de manos y el abrazo del otro argentino, Valentín Barco, llegó hasta las autoridades de la institución, que le hicieron entrega del premio al MVP del club. Un incentivo más para reencontrarse en el futuro y forzar esa “otra chance”: recién tiene 23 años.

A propósito, “Colo” habló días después de la lesión de su compañero y también se lo vio afectado: “La noticia de la lesión fue durísima, para todos. Yo estaba ahí al lado en el momento y, sí, fue el momento más difícil que me tocó vivir. Estoy muy triste por él porque sé todo lo que trabaja todos los días para poder estar”. Por eso, Barco lo esperó último y fue el que salteó los aplausos para abrazarlo.

El resumen de una jornada emotiva

Después de la aliviadora secuencia de ver al argentino entero anímicamente hubo un partido increíble, digno de un contexto diferente, con algo en juego. Porque lo comenzó ganando la visita por el gol de Lamine Camara a los diez minutos y lo igualó el anfitrión por Martial Godo, a los 34. Parecía que se irían al descanso con la igualdad, pero apareció una ráfaga monegasca: a los 42, el doblete del senegalés; y en el segundo minuto de adición, el aporte del español Ansu Fati.

No pareció sentenciado, hasta que a los diez minutos del complemento hubo cuarto gol por la mala suerte de Ismael Doukouré, que anotó en su propio arco. Allí comenzaría el show de los blanquiazules: el local hizo cuatro goles en 26 minutos y revirtió el resultado. A los 13, el gol de Diego Moreira, que tres minutos después asistiría a Sebastian Nanasi: el sueco convertiría el doblete a los 27 minutos. Y a falta de seis minutos para el final aparecería Godo, otra vez.