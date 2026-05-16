Agenda de TV y streaming del sábado: River - Rosario Central, Chelsea - City, Top 12, PGA y Giro

Fútbol local y exterior, tenis, golf, rugby y ciclismo en el menú deportivo de la jornada, como para disfrutar a través de las pantallas

Lautaro Rivero y Ángel Di María se enfrentarán, pero esta vez en el Monumental, en el River vs. Rosario Central de este sábado, semifinal del torneo Apertura.Marcelo Manera - LA NACION

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 16 de mayo de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 19.30 River Plate vs. Rosario Central, semifinal. ESPN Premium y TNT Sports

Copa FA

  • 11 Chelsea vs. Manchester City, la final. ESPN y Disney+
Enzo Fernández jugará por Chelsea contra Manchester City la final por la Copa FA.Shaun Botterill - Getty Images Europe

Brasileirão

  • 21 Palmeiras vs. Cruzeiro. Canal 116 (Flow)

Bundesliga

  • 10.30 Werder Bremen vs. Borussia Dortmund. ESPN 2 y Disney+
  • 10.30 St. Pauli vs. Wolfsburg. Disney+
  • 10.30 Bayern München vs. Köln. Disney+
  • 10.30 Borussia Moenchengladbach vs. Hoffenheim. Disney+
  • 10.30 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart. Disney+
  • 10.30 Heidenheim 1846 vs. Mainz 05. Disney+
  • 10.30 Freiburg vs. Leipzig. Disney+
  • 10.30 Union Berlin vs. Augsburg. Disney+

TENIS

WTA 1000 de Roma

  • 12 Coco Gauff (Estados Unidos) vs. Elina Svitolina (Ucrania), la final femenina. ESPN 4 y Disney+
Coco Gauff y Elina Svitolina definirán el WTA 1000 de Roma.Canchallena

RUGBY

Top 14 de URBA

  • 15.30 Alumni vs. Hindú. Disney+
  • 15.30 Newman vs. La Plata. Disney+
  • 15.30 SIC vs. Regatas Bella Vista. Disney+
  • 15.30 Belgrano vs. Rosario. Disney+
  • 15.30 Buenos Aires vs. Los Tilos. Disney+
  • 15.30 Champagnat vs. Los Matreros. Disney+
  • 15.40 CUBA vs. CASI. ESPN 4 y Disney+
CUBA y CASI, que está puntero, sostendrán un clásico del rugby de Buenos Aires, por el Top 14.Santiago Filipuzzi - LA NACION

Top 14 de Francia

  • 9.30 Pau vs. Clermont. Disney+
  • 11.35 Castres vs. Montpellier. ESPN 3 y Disney+

Premiership

  • 12 Harlequins vs. Exeter Chiefs. Disney+
  • 14.30 Saracens vs. Gloucester Rugby. Disney+

GOLF

PGA Championship

  • 14 La tercera vuelta. ESPN 2
Maverick McNealy es colíder al cabo de dos vueltas en el PGA Championship, uno de los cuatro certámenes mayores del golf.MICHAEL REAVES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

CICLISMO

Giro de Italia

  • 8 La etapa 8. DSports 2 (1612)
