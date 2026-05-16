Agenda de TV y streaming del sábado: River - Rosario Central, Chelsea - City, Top 12, PGA y Giro
Fútbol local y exterior, tenis, golf, rugby y ciclismo en el menú deportivo de la jornada, como para disfrutar a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 16 de mayo de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 19.30 River Plate vs. Rosario Central, semifinal. ESPN Premium y TNT Sports
Copa FA
- 11 Chelsea vs. Manchester City, la final. ESPN y Disney+
Brasileirão
- 21 Palmeiras vs. Cruzeiro. Canal 116 (Flow)
Bundesliga
- 10.30 Werder Bremen vs. Borussia Dortmund. ESPN 2 y Disney+
- 10.30 St. Pauli vs. Wolfsburg. Disney+
- 10.30 Bayern München vs. Köln. Disney+
- 10.30 Borussia Moenchengladbach vs. Hoffenheim. Disney+
- 10.30 Eintracht Frankfurt vs. Stuttgart. Disney+
- 10.30 Heidenheim 1846 vs. Mainz 05. Disney+
- 10.30 Freiburg vs. Leipzig. Disney+
- 10.30 Union Berlin vs. Augsburg. Disney+
TENIS
WTA 1000 de Roma
- 12 Coco Gauff (Estados Unidos) vs. Elina Svitolina (Ucrania), la final femenina. ESPN 4 y Disney+
RUGBY
Top 14 de URBA
- 15.30 Alumni vs. Hindú. Disney+
- 15.30 Newman vs. La Plata. Disney+
- 15.30 SIC vs. Regatas Bella Vista. Disney+
- 15.30 Belgrano vs. Rosario. Disney+
- 15.30 Buenos Aires vs. Los Tilos. Disney+
- 15.30 Champagnat vs. Los Matreros. Disney+
- 15.40 CUBA vs. CASI. ESPN 4 y Disney+
Top 14 de Francia
- 9.30 Pau vs. Clermont. Disney+
- 11.35 Castres vs. Montpellier. ESPN 3 y Disney+
Premiership
- 12 Harlequins vs. Exeter Chiefs. Disney+
- 14.30 Saracens vs. Gloucester Rugby. Disney+
GOLF
PGA Championship
- 14 La tercera vuelta. ESPN 2
CICLISMO
Giro de Italia
- 8 La etapa 8. DSports 2 (1612)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. La Premier League, el Masters 1000 de Roma y el PGA Championship
La TV del jueves. La crisis de Real Madrid, el Masters 1000 de Roma y el PGA Championship
La TV del martes. Los cuartos de final del Apertura, tres partidos de la liga de España y Thiago Tirante en el Masters 1000 de Roma
Más leídas de Deportes
- 1
La lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026
- 2
Los “tres rebeldes”, una semilla que necesita sol y mucha agua para animarse a enfrentar el poder de la AFA
- 3
François Cevert, glamour y tragedia: el galán de la Fórmula 1 cuya muerte fue anticipada por una vidente
- 4
Masters 1000 de Roma 2026: partidos de hoy y cómo está el cuadro