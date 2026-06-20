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Agenda de TV y streaming del domingo: España y Uruguay en el Mundial, Cerúndolo en una final, MotoGP

Fútbol, tenis, motociclismo y hockey sobre césped en la programación deportiva de la jornada, por televisión e internet

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Lamine Yamal ejecuta un saque de esquina; después del inesperado 0-0 contra Cabo Verde en el estreno, España no tiene margen para una nueva sorpresa en el compromiso frente a Arabia Saudita en el Mundial.
Lamine Yamal ejecuta un saque de esquina; después del inesperado 0-0 contra Cabo Verde en el estreno, España no tiene margen para una nueva sorpresa en el compromiso frente a Arabia Saudita en el Mundial.FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 21 de junio de 2026.

FÚTBOL

Copa del Mundo

  • 13 España vs. Arabia Saudita. Paramount+, DSports (1610), Disney+ y TyC Sports
  • 16 Bélgica vs. Irán. Paramount+, DSports2 (1612) y Flow (109)
  • 19 Uruguay vs. Cabo Verde. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y Disney+
  • 22 Nueva Zelanda vs. Egipto. Paramount+, DSports (1610) y TyC Sports
Uruguay debe vencer a Cabo Verde para no complicarse en su zona de la Copa del Mundo.
Uruguay debe vencer a Cabo Verde para no complicarse en su zona de la Copa del Mundo.MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

GOLF

US Open

  • 12 La última vuelta. ESPN 2 y Disney+

TENIS

ATP 500 de Londres

  • 9.30 Francisco Cerúndolo vs. Tommy Paul (Estados Unidos), la final. ESPN 4 y Disney+
Francisco Cerúndolo va por su segunda conquista sobre césped; definirá el ATP 500 de Queen's frente al estadounidense Tommy Paul.
Francisco Cerúndolo va por su segunda conquista sobre césped; definirá el ATP 500 de Queen's frente al estadounidense Tommy Paul.Maja Smiejkowska - AP

ATP 500 de Halle

  • 10.30 Taylor Fritz (Estados Unidos) vs. Frances Tiafoe (Estados Unidos), la final. ESPN 3 y Disney+

MOTOCICLISMO

MotoGP

  • 5.45 Gran Premio de Chequia. ESPN 2

HOCKEY SOBRE CÉSPED

Pro League Femenina

  • 6.30 Argentina vs. China. ESPN 3
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