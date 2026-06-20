Agenda de TV y streaming del domingo: España y Uruguay en el Mundial, Cerúndolo en una final, MotoGP
Fútbol, tenis, motociclismo y hockey sobre césped en la programación deportiva de la jornada, por televisión e internet
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 21 de junio de 2026.
FÚTBOL
Copa del Mundo
- 13 España vs. Arabia Saudita. Paramount+, DSports (1610), Disney+ y TyC Sports
- 16 Bélgica vs. Irán. Paramount+, DSports2 (1612) y Flow (109)
- 19 Uruguay vs. Cabo Verde. Paramount+, DSports (1610), Flow (109) y Disney+
- 22 Nueva Zelanda vs. Egipto. Paramount+, DSports (1610) y TyC Sports
GOLF
US Open
- 12 La última vuelta. ESPN 2 y Disney+
TENIS
ATP 500 de Londres
- 9.30 Francisco Cerúndolo vs. Tommy Paul (Estados Unidos), la final. ESPN 4 y Disney+
ATP 500 de Halle
- 10.30 Taylor Fritz (Estados Unidos) vs. Frances Tiafoe (Estados Unidos), la final. ESPN 3 y Disney+
MOTOCICLISMO
MotoGP
- 5.45 Gran Premio de Chequia. ESPN 2
HOCKEY SOBRE CÉSPED
Pro League Femenina
- 6.30 Argentina vs. China. ESPN 3
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