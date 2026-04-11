Agenda de TV y streaming del domingo: Racing - River, Alcaraz - Sinner, Argentina sub 17 y Augusta
Fútbol local y exterior, tenis, golf, básquetbol y TC2000 componen el menú en el cierre del fin de semana, disponible en las pantallas
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 12 de abril.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15 Newell’s Old Boys vs. San Lorenzo de Almagro. ESPN Premium
- 15 Platense vs. Gimnasia (Mendoza). TNT Sports
- 17.30 Atlético Tucumán vs. Tigre. ESPN
- 17.30 Huracán vs. Rosario Central. TNT Sports
- 20 Racing vs. River Plate. ESPN Premium
Premier League
- 10 Nottingham Forest vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
- 10 Sunderland vs. Tottenham Hotspur. Disney+
- 12.30 Chelsea vs. Manchester City. ESPN y Disney+
Liga de España
- 9 Osasuna vs. Betis. DSports (1610)
- 11.15 Mallorca vs. Rayo Vallecano. ESPN 3 y Disney+
- 13.30 Celta de Vigo vs. Oviedo. DSports (1610)
- 16 Athletic Bilbao vs. Villarreal. DSports (1610)
Serie A
- 7.30 Genoa vs. Sassuolo. ESPN y Disney+
- 10 Parma vs. Napoli. Disney+
- 13 Bologna vs. Lecce. ESPN 2 y Disney+
- 15.45 Como vs. Inter. ESPN 3 y Disney+
Ligue 1
- 15.45 Olympique Lyonnais vs. Lorient. ESPN 4 y Disney+
Brasileirão
- 18 Fluminense vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)
Sudamericano Sub 17
- 17 Argentina vs. Bolivia. DSports2 (1612)
- 17 Brasil vs. Venezuela. DSports+ (1613)
- 20 Chile vs. Ecuador. DSports+ (1613)
- 20 Paraguay vs. Colombia. DSports2 (1612)
GOLF
- 15 Master de Augusta. La última vuelta. ESPN 2 y Disney+
TENIS
Masters 1000 de Montecarlo
- 10 Carlos Alcaraz (España) vs. Jannik Sinner (Italia), la final. ESPN 2 y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga ACB
- 7.30 Unicaja vs. Valencia. Fox Sports 2
- 12 Barcelona vs. Bilbao. Fox Sports
NBA
- 19 Orlando Magic vs. Boston Celtics. ESPN 3 y Disney+
- 21.30 Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs. ESPN 3 y Disney+
AUTOMOVILISMO
TC2000
- 13.05 La carrera de San Juan. TyC Sports
