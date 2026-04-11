LA NACION

Agenda de TV y streaming del domingo: Racing - River, Alcaraz - Sinner, Argentina sub 17 y Augusta

Fútbol local y exterior, tenis, golf, básquetbol y TC2000 componen el menú en el cierre del fin de semana, disponible en las pantallas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Lucas Martínez Quarta y Tomás Conechny, piezas de un interesante Racing vs. River que propone el torneo Apertura para este domingo.
Lucas Martínez Quarta y Tomás Conechny, piezas de un interesante Racing vs. River que propone el torneo Apertura para este domingo.Gonzalo Colini

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 12 de abril.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15 Newell’s Old Boys vs. San Lorenzo de Almagro. ESPN Premium
  • 15 Platense vs. Gimnasia (Mendoza). TNT Sports
  • 17.30 Atlético Tucumán vs. Tigre. ESPN
  • 17.30 Huracán vs. Rosario Central. TNT Sports
  • 20 Racing vs. River Plate. ESPN Premium

Premier League

  • 10 Nottingham Forest vs. Aston Villa. ESPN y Disney+
  • 10 Sunderland vs. Tottenham Hotspur. Disney+
  • 12.30 Chelsea vs. Manchester City. ESPN y Disney+
Emiliano Martínez y Aston Villa tienen un compromiso en Nottingham por la Premier League.
Emiliano Martínez y Aston Villa tienen un compromiso en Nottingham por la Premier League.DARREN STAPLES - AFP

Liga de España

  • 9 Osasuna vs. Betis. DSports (1610)
  • 11.15 Mallorca vs. Rayo Vallecano. ESPN 3 y Disney+
  • 13.30 Celta de Vigo vs. Oviedo. DSports (1610)
  • 16 Athletic Bilbao vs. Villarreal. DSports (1610)

Serie A

  • 7.30 Genoa vs. Sassuolo. ESPN y Disney+
  • 10 Parma vs. Napoli. Disney+
  • 13 Bologna vs. Lecce. ESPN 2 y Disney+
  • 15.45 Como vs. Inter. ESPN 3 y Disney+

Ligue 1

  • 15.45 Olympique Lyonnais vs. Lorient. ESPN 4 y Disney+

Brasileirão

  • 18 Fluminense vs. Flamengo. Canal 116 (Flow)

Sudamericano Sub 17

  • 17 Argentina vs. Bolivia. DSports2 (1612)
  • 17 Brasil vs. Venezuela. DSports+ (1613)
  • 20 Chile vs. Ecuador. DSports+ (1613)
  • 20 Paraguay vs. Colombia. DSports2 (1612)
La selección de Argentina sub 17 volverá a jugar por el Sudamericano de Paraguay, contra Bolivia.
La selección de Argentina sub 17 volverá a jugar por el Sudamericano de Paraguay, contra Bolivia.Captura X

GOLF

  • 15 Master de Augusta. La última vuelta. ESPN 2 y Disney+

TENIS

Masters 1000 de Montecarlo

  • 10 Carlos Alcaraz (España) vs. Jannik Sinner (Italia), la final. ESPN 2 y Disney+
Carlos Alcaraz protagonizará una nueva final contra Jannik Sinner, en una rivalidad que está muy equilibrada.
Carlos Alcaraz protagonizará una nueva final contra Jannik Sinner, en una rivalidad que está muy equilibrada.THIBAUD MORITZ - AFP

BÁSQUETBOL

Liga ACB

  • 7.30 Unicaja vs. Valencia. Fox Sports 2
  • 12 Barcelona vs. Bilbao. Fox Sports

NBA

  • 19 Orlando Magic vs. Boston Celtics. ESPN 3 y Disney+
  • 21.30 Denver Nuggets vs. San Antonio Spurs. ESPN 3 y Disney+

AUTOMOVILISMO

TC2000

  • 13.05 La carrera de San Juan. TyC Sports
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
