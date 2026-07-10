Las grandes estrellas llenaron de elogios a Messi en la previa del partido ante Suiza

El tiempo parece que se detuvo si hablamos de la figura de Lionel Messi. Argentina se medirá ante Suiza en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, el próximo sábado a partir de las 22 (hora argentina), por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Messi, capitán de la albiceleste, llega a esta cita no solo como el máximo artillero en la historia de los mundiales (con 21 goles), sino como el dueño actual de la cima de la tabla de goleadores de esta edición con 8 tantos, empatado con Kylian Mbappé. Sin embargo, a sus 39 años y más allá de la estadística, el 10 no deja de sorprender a propios y ajenos, que en la previa lo llenaron de elogios.

Granit Xhaka, figura y capitán del combinado suizo, fue uno de los que palpitó el cruce y enalteció la figura del argentino. “No sé si puedo controlar a Messi durante 90 o 120 minutos. Para nosotros, que estamos jugando en esta época, es un privilegio jugar contra él, estar en su historia”, afirmó. En la misma línea, su compañero y defensor, Ricardo Rodríguez, sentenció: “No puedo decir nada más porque tienen a Messi, el mejor”.

Granit Xhaka con la 10 de Suiza, en el Mundial 2026. Stu Forster - Getty Images North America

No fueron los únicos que se expresaron al ver la obra que realiza Messi en su sexto mundial. Nico O’Reilly, mediocampista inglés que juega en el Manchester City, aseguró: “Es un jugador extraordinario. Para mí es el mejor del mundo y está haciendo un gran Mundial”. Y con cautela y respeto, dejó entrever que no piensan más allá del partido ante Noruega, luego de que le consulten por un posible cruce con Argentina.

Y el británico de 25 años, Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona, por su parte, sostuvo: “La temporada de Harry Kane sólo está siendo superada por la de Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos”.

🐐 "LA TEMPORADA DE HARRY KANE SÓLO ESTÁ SIENDO SUPERADA POR LA DE LIONEL MESSI, EL MEJOR FUTBOLISTA DE TODOS LOS TIEMPOS"



🔝 Anthony Gordon



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El otro que habló fue Bukayo Saka, extremo del Arsenal. En el diario Olé le preguntaron qué pensaba sobre el mundial del capitán argentino y de manera tan simple como contundente, respondió: “Amazing”, “Increíble”.

Bukayo Saka (futbolista inglés que elogió a Messi), campeón con el Arsenal de la Premier League y finalista de la Champions League en 2026. Kin Cheung - AP

También lo elogiaron sus pares. Kylian Mbappé junto con Erling Haaland son los que compiten con Lionel Messi por la bota de oro del Mundial. Tanto el delantero del Real Madrid como el del Manchester City dejaron claro quien es el mejor y se rindieron a sus pies. Durante una conferencia de prensa, Mbappé expresó: “¿El mejor jugador? Lionel Messi. Está claro. Es el mejor del mundo con Cristiano. Es claro. Creo que muestra durante 15 años una calidad asombrosa“.

Y el crack noruego no se quedó atrás y con admiración, en sus redes sociales, de manera directa, posteó: “Messi es simplemente el mejor de todos los tiempos”.

Posteo de Instagram de Erling Haaland sobre Messi, durante el Mundial 2026.

Además, se sumó a la lista Lamine Yamal. “El mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba el nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él. Me alegro por Neymar y por Cristiano. Han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora. Todo lo bueno que les pase será bueno para mí. Eso sí, si llego a la final, la quiero ganar”, manifestó el futbolista del Barcelona, que juega para España, en diálogo con Mundo Deportivo.

Entre toda la estima que despierta el crack argentino, Luis de la Fuente, el entrenador de la selección de España declaró: “Messi parece que tiene 19 o 23 años. Está en un nivel excepcional, quiere cada día más, es incansable, insaciable, un ejemplo para todos los compañeros y para mucha gente”.

"MESSI PARECE QUE TIENE 19 O 23 AÑOS" 🇦🇷



🇪🇸 Luis de la Fuente, DT de España, destacó el nivel y compromiso del 10 de la Albiceleste, que es el goleador del #MundialEnDSPORTS.



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Este sábado, el Arrowhead Stadium de Kansas, será el escenario de un nuevo capítulo. Mientras el mundo del fútbol disfruta, Messi sigue siendo el de siempre, solo que con 39 años. Como alguna vez Pablo Aimar (ídolo de Messi), dijo: “Messi no te falla nunca el plan. Un Federer o un Jordan tampoco. Creo que esto es el elogio más grande que puede tener alguien: a veces pienso que juega pensando en que hay alguien que todavía no lo vio”.