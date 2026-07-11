España semifinalista: Mikel Merino, el Conde de San Sebastián, es un experto en goles in extremis

Mikel Merino no solo es el protagonista de las tapas eufóricas de los diarios españoles, sino también el recordatorio de por qué la elaboración de una lista para afrontar un Mundial requiere tiempo para no dejar nada librado al azar y esconde detalles detrás de los simples nombres o puestos. Se piensa en cada escenario, cada ventaja, cada adversidad, cada rival y cada carta por jugar. Por estos tiempos, son 26 esas cartas. La última, casi tan importante como la primera. “España tiene un ángel”, titulan en el país ibérico. Merino prefiere otro resumen: “Las casualidades no existen”. El camino fue trazado por el entrenador Luis De la Fuente en un papel y Mikel hace realidad cada proyección hecha con tinta.

La selección de España vuelve a una semifinal mundialista tras 16 años. La del 2010, año de la única estrella, es el único antecedente de su historia. Este viernes lo consiguió al vencer por 2-1 a Bélgica por un gol del volante, que ingresó al césped de Los Ángeles 120 segundos antes. Fue adrede. Es un plan. De la Fuente usó la misma fórmula que dio resultado el lunes pasado, en el octavo de final frente a Portugal. Cuando el desarrollo parecía tener un candado contra los goles, el director técnico mandó al N° 6 a la cancha a falta de cinco minutos y en el primero de adición Merino consiguió la clasificación.

Merino toma el rebote del arquero Senne Lammens y consigue el 2-1 para España a los 43 minutos de la segunda etapa en Los Ángeles; por segundo partido sucesivo definió un playoff mundialista. Mark J. Terrill - AP

“¿Cómo voy a estar? Feliz... No lo creo todavía. Por hacerlo una vez ya pensaba que no iba a tocarme no sé por cuánto, pero pasó otra vez. Es surrealista, pero siempre digo que las casualidades no existen. Tienes que creerlo, salir con ganas y aportar siempre desde donde te toque. Eso es lo que hice. Si entras preparado, te vuelve a caer”, afirmó Merino entre la incredulidad, pero con convicción plena.

La historia no empezó ante los lusos. Aquella tarde tampoco fue una casualidad. Se trata de años de proyecto. De capítulos. De encontrar una virtud que no es fácil de identificar. Hasta los cuartos de final de la Eurocopa 2024, en Alemania, el mediocampista contaba un tanto hecho para su país. La instancia midió a España con el duro anfitrión, que lo obligó a ir al tiempo suplementario. Cuando los penales parecían un hecho, Merino convirtió a un minuto del cierre y sacó el boleto a las semifinales de una competición que la Roja conquistaría.

🇪🇸 ¡EL HÉROE DE ESPAÑA ESTABA EN EL BANCO! Mikel Merino ingresó a los 85' vs. Portugal y anotó el gol de la victoria a los 90'+1. Hoy, vs. Bélgica, entró a los 86' y marcó el 2-1 a los 88'. pic.twitter.com/hb5hY0QVCT — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2026

Desde allí se trazó una tendencia. En 2025, la final de la Liga de Naciones le daría la espalda a España frente a Cristiano Ronaldo y compañía, pero en el camino la Roja despojó a Países Bajos. En esa serie Mikel empató el partido de ida sobre el tercer minuto de adición, y el 2-2 en Róterdam posibilitó, días después, la definición por penales en la que el oriundo de Navarra también contribuyó.

Pero antes del Mundial sobró incertidumbre. De la Fuente tuvo el papel de citación en mano durante varios meses, intranquilo, dubitativo. El 25 de enero de este año, el jugador de Arsenal sintió un fuerte dolor en el pie derecho durante un encuentro con Manchester United. Era una fractura por estrés.

Merino resuelve en un mano con Diogo Costa el octavo de final que España le ganó por 1-0 a Portugal; el navarro le ahorró a su selección dos tiempos suplementarios en la Copa del Mundo. LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tras varias jornadas, se eligieron la opción de la cirugía a inicios de febrero. Se estimaba que habría dos meses de recuperación, pero Merino volvió –jugó menos de media hora– recién en la última fecha de la Premier League, ganada por su equipo. Lo hizo el 25 de mayo, sobre la hora de la lista. No tuvo lugar en la final de la Champions League perdida contra PSG y su inclusión en la nómina española, entonces, generó múltiples debates. De la Fuente lo integró y hoy, actor secundario, Mikel resulta más importante que algunos de los titulares.

En medio de la Copa del Mundo, el 22 de junio cumplió 30 años. Con el de este viernes suma 12 tantos en 49 encuentros en la Furia Roja. “Me gusta dejar los goles para los últimos minutos. Está yéndonos bien así y ojalá vengan más”, había dicho tras la instancia anterior, la del 1-0 a Portugal. Cumplió y puso más cerca del sueño a España. “Ojalá siga con ese gusto. Estamos a dos partidos de un campeonato mundial, un sueño”, enunció este viernes.

En lo personal ya hizo historia. Ahora David Villa y él son los únicos en anotar en dos mata-mata en fila de un Mundial. Además, nunca un suplente de su selección había necesitado tan poco tiempo para hacer un gol por la Copa del Mundo. Y además se convirtió en el único futbolista que definió dos instancias de eliminación mundialista con goles en los últimos cinco minutos.

Mikel Merino Zazón tiene tanto instinto que sus 1,89 metros llevaron a Mikel Arteta, el español DT de Arsenal, a utilizarlo como 9. Una alternativa a la que, esta vez desde el mediocampo, su zona natural, se adapta con su temple para la definición.

El desahogo de Merino tras el pitazo final y la clasificación española gracias a su vital aporte: el gol que consiguió 120 segundos después de ingresar sobre el final. CARL RECINE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nació en Pamplona y su etapa formativa en Osasuna lo colocó en la escena como una de las mayores promesas españolas. Por eso, a sus 20 años apareció Borussia Dortmund y, un año después, Newcastle, por pedido del entrenador y compatriota Rafa Benítez. Pero Mikel no se asentó y Real Sociedad, de 2018 a 2024, fue su lugar en el fútbol. Fue referente, capitán, pilar y El Conde de San Sebastián. Los 27 goles y las 30 asistencias en 242 encuentros convencieron a Arsenal a abonar €32.000.000 por su ficha, la tercera de las venta más altas en la historia del club vasco.

“Mikel tiene muchas virtudes, es top mundial. Podría jugar en cualquier selección o equipo. Está hecho a la medida de este modelo. Siempre está”, lo elogió De la Fuente. Mientras, el navarro palpitó el cruce del próximo martes con Francia: “Un partido de tú a tú. Somos dos equipos de élite; no se podía esperar otra cosa para una semifinal. Vamos por ellos con mucha hambre y muchas ganas”.

Francia tiene aviones, pero si en Arlington se le cierran las pistas para aterrizar y los vuelos se le extienden demasiado, un pestañeo inapropiado ante las señales de Mikel Merino pueden hacerle perder el control. A su rival le sobran cartas altas en su baraja española.