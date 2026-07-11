Argentina vs. Suiza, EN VIVO por el Mundial 2026: hora, TV y las formaciones
El partido se disputará a las 22 horas en el Kansas City Stadium; todos los detalles del encuentro
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Que los terrenales levanten vuelo: a la selección emocional le llegó la hora de dar un salto
Cuando Argentina está enchufada, no hay quien la pare. Cuando baja la tensión, se mete en problemas a veces no forzados. Puede ganarle a cualquiera, cualquiera puede convertirle un gol. La irregularidad está dada por viejos baches y, ahora también, por individualidades irregulares. Hay algunos que vuelan, otros que acompañan en sintonía y aquellos a los que se les conoció un nivel superior. Son los menos, los que Lionel Scaloni de una u otra forma tratará de respaldar.
Así es el Arrowhead Stadium, donde la Selección argentina se enfrentará con Suiza
Este estadio, que fue inaugurado en 1972, tuvo un costo de construcción de US$43 millones y cuenta con capacidad para 79,451 espectadores.
El diseño del Arrowhead Stadium fue muy innovador para la época en la que fue inaugurado ya que se construyó específicamente para el fútbol americano y su forma de tazón doble garantiza que haya una excelente vista al campo de juego desde casi cualquier asiento.
La Albicelesta ya jugó un partido de este Mundial en el Arrowhead Stadium: allí tuvo lugar la goleada 3-0 a Argelia, por la primera fecha del Grupo J, donde Lionel Messi se lució con un hat-trick.
Tevez: "Suiza es un rival dificilísimo"
El ídolo xeneize, Carlos Tevez, analizó al rival inmediato de la Argentina en cuartos de final y dijo: “Es un equipo dificilísimo. Se conocen hace mucho tiempo y tienen una banda izquierda que es su fuerte. Saben atacar y defender. Son muy versátiles. Nos van a jugar de igual a igual y saben que la Argentina está en déficit”. Además, reveló que le “encantaría” jugar contra Inglaterra en una hipotética semifinal.
"AYYYY, QUE BUENO SERÍA, ME ENCANTARÍA"— SportsCenter (@SC_ESPN) July 10, 2026
😱 Carlitos Teves SUEÑA con un Argentina vs. Inglaterra en las semis de la Copa del Mundo
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La posible formación titular de la Argentina para enfrentar a Suiza
Suiza se prepara para dar el batacazo ante la Albiceleste por los cuartos de final del Mundial, y el entrenador Murat Yakin debe definir el once titular después de que se confirmara la baja de Johan Manzambi, figura del cuadro helvético.
Con eso en mente, el probable 11 sería el siguiente:
- Gregor Kobel
- Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi y Ricardo Rodríguez
- Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow y Rubén Vargas
- Breel Embolo.
Scaloni opinó sobre la semifinal entre España y Francia
Scaloni opinó en conferencia de prensa sobre la semifinal confirmada entre España y Francia. “Es una final anticipada”, consideró el DT argentino, quien ponderó el despliegue ofensivo de ambas selecciones y aseguró que son dos equipos “temibles”.
Tras el partido, el delantero español Lamine Yamal aseguró que la semifinal es una “final anticipada”. Sobre esas declaraciones, Scaloni opinó: “Claro que es una final anticipado. Son dos grandes equipos. Los dos favoritos y uno va a quedar en el camino, lamentablemente. Estuvimos hablando todas las ruedas de prensa de eso. No me sorprende que diga eso”.
“Ahora tienen una dura prueba que va a poner a ambos en el lugar en el que necesitan estar. España es un equipo temible y no hace falta que lo diga yo“, concluyó.
La posible formación titular de la Argentina para enfrentar a Suiza
La selección se juega la clasificación a las semifinales del Mundial este sábado ante Suiza. Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y coqueteó con la posibilidad de que se repita la formación inicial que estableció para el partido de octavos frente a Egipto. “Creo que se podría repetir”, dijo.
Con eso en mente, el probable 11 sería el siguiente:
- Emiliano Martínez
- Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico
- Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Nicolás González
- Lionel Messi y Julián Álvarez
Scaloni, sobre Suiza: "Tienen jugadores con experiencia"
El DT argentino, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y se refirió al nivel de la selección de Suiza. “No hay equipos fáciles”, dijo y ponderó: “Tienen jugadores de experiencia”.
Sin embargo, destacó el compromiso en la cancha del plantel argentino: “Los anteriores partidos fueron muy positivos: nada puedo decir de los jugadores. Hicieron más que lo que tienen que hacer. Para Suiza no deja de ser una preocupación tener los jugadores que tenemos en la cancha”.
Suiza mira a la selección argentina: espera por su estrella Manzambi para el partido más importante de su historia
KANSAS CITY (enviado especial).- Mientras Francia disputaba los últimos minutos de su partido frente a Marruecos, los jugadores suizos salieron al césped del estadio del Sporting Kansas City para el penúltimo entrenamiento antes de jugar contra Argentina por el pase a semifinales del Mundial 2026. El plantel arrancó bajo la sombra que proyectaba la platea para protegerse del fuerte sol de la tarde de Misuri.
Hubo ejercicios en bicicleta y con pelota. Kobel, el arquero del Borussia Dortmund que fue figura en el triunfo ante Colombia, entrenó en una de las cabeceras. En los quince minutos dispuestos para la prensa no practicó penales.
Del adiós de Rusia al sueño del bicampeonato: la sociedad Messi-Scaloni, el vínculo que cambió la historia de la selección
KANSAS CITY (enviado especial).- Este martes se cumplen ocho años de la eliminación argentina ante Francia en los octavos de final de Rusia 2018. Aquel 3-4 en el Kazán Arena, ante un rival que dejó en evidencia las diferencias futbolísticas entre un equipo y otro, mucho más en la cancha que en el resultado, marcó el final de muchos ciclos: el de Jorge Sampaoli, el de una generación que sumaba una nueva desilusión, el de referentes como Javier Mascherano, Lucas Biglia o Gonzalo Higuaín y, también, el de una etapa en la carrera de Lionel Messi: la anterior a Lionel Scaloni.
Es que esa derrota, dura pero previsible, frente a los europeos, a la postre campeones del mundo, no solo marcó un nuevo alejamiento de Messi de la selección. También terminó siendo el punto de partida de la etapa más exitosa de la historia del equipo nacional. Como ayudante de campo, Scaloni vivió ese partido desde el banco de suplentes. Semanas más tarde fue elegido entrenador y, después de un comienzo de ciclo sin el capitán, una videollamada entre los dos empezó a darle forma a una sociedad que terminaría cambiando la historia de la selección. Dos Mundiales después, con la Copa del Mundo ya en las vitrinas y el sueño del bicampeonato intacto, esa sociedad sigue creciendo: uno conduce desde el banco, el otro desde la cancha, pero siempre van de la mano.
La búsqueda de Dibu Martínez: una atajada para cambiar su Mundial y volver a sentirse decisivo
KANSAS CITY (Enviado especial).- Emiliano Martínez fue uno de los que más festejó la remontada contra Egipto. Se abrazó con todos después del tercer gol, miró al cielo cuando el árbitro marcó el final y recién ahí soltó toda la tensión. Pero la alegría no fue completa, y se notó incluso durante los festejos. Después de recibir dos goles en apenas dos remates al arco, y mientras sus compañeros celebraban en el círculo central, caminó lentamente hacia Mostafa Shobeir, felicitó al arquero egipcio y recién después se unió al racimo de futbolistas, muy lejos de la euforia de otras veces.
“Sentí que no pude ayudar a nadie”, dijo unos minutos después. La frase pasó casi inadvertida en medio del desahogo por la clasificación, pero explicó el momento que atraviesa uno de los grandes referentes de este equipo. Dibu siente que todavía está en deuda con el grupo. Frente a Suiza buscará mucho más que el pase a las semifinales: irá por esa atajada que todavía siente que le falta. La que le permita recuperar la confianza que durante tantos años transmitió cada vez que se puso el buzo de la selección.
Hora, TV y dónde ver online Argentina vs. Suiza
El partido entre Argentina y Suiza podrá verse EN VIVO por Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+, desde las 22 horas de Argentina.
¡Bienvenidos!
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Argentina y Suiza.
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