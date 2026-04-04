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Agenda de TV y streaming del domingo: River, ligas europeas y tres argentinos en finales de tenis

Mariano Navone, Marco Trungelliti y Román Burruchaga serán protagonistas en tres desenlaces del ATP Tour; todo, en las pantallas

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Tres semanas después de su última actuación allí (2-0 a Sarmiento), River vuelve al Monumental, para recibir a Belgrano por el torneo Apertura.
Tres semanas después de su última actuación allí (2-0 a Sarmiento), River vuelve al Monumental, para recibir a Belgrano por el torneo Apertura.Fotobaires

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 5 de abril de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 15.30 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Huracán. ESPN Premium
  • 18 River Plate vs. Belgrano. TNT Sports
  • 20.30 Central Córdoba vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium
Gimnasia y Esgrima La Plata será local frente a Huracán por la fecha 13 del Apertura.
Gimnasia y Esgrima La Plata será local frente a Huracán por la fecha 13 del Apertura.Jorge Baravalle - FOTOBAIRES

Copa FA

  • 12.30 West Ham United vs. Leeds, cuarto de final. ESPN y Disney+

Liga de España

  • 9 Getafe vs. Athletic Bilbao. ESPN y Disney+
  • 11.15 Valencia vs. Celta de Vigo. DSports (1610)
  • 13.30 Oviedo vs. Sevilla. ESPN 2 y Disney+
  • 16 Alavés vs. Osasuna. ESPN 3 y Disney+

Serie A

  • 10 Cremonese vs. Bologna. Disney+
  • 13 Pisa vs. Torino. Disney+
  • 15.45 Inter vs. Roma. ESPN y Disney+
Lautaro Martínez está listo para volver en Inter, rival de Roma, que tiene a Matías Soulé, en la liga italiana.
Lautaro Martínez está listo para volver en Inter, rival de Roma, que tiene a Matías Soulé, en la liga italiana.

Bundesliga

  • 10.30 Union Berlin vs. St. Pauli. ESPN 3 y Disney+
  • 12.30 Eintracht Frankfurt vs. Köln. ESPN 3 y Disney+

Ligue 1

  • 10 Angers vs. Lyon. ESPN 2 y Disney+
  • 12.15 Le Havre vs. Auxerre. Disney+
  • 12.15 Lorient vs. Paris FC. Disney+
  • 12.15 Metz vs. Nantes. Disney+
  • 15.45 Monaco vs. Olympique Marseille. ESPN 2 y Disney+

Eredivisie

  • 9.30 Volendam vs. Feyenoord. Disney+

TENIS

  • 8 ATP 250 de Bucarest. Mariano Navone (Argentina) vs. Daniel Mérida (España, la final. Disney+
  • 11 ATP 250 de Marruecos. Marco Trungelliti (Argentina) vs. Rafael Jodar (España), la final. Disney+
  • 16.30 ATP 250 de Houston. Tommy Paul (Estados Unidos) vs. Román Burruchaga (Argentina), la final. Disney+
Román Burruchaga, el 77º del ranking, no la tendrá nada fácil contra el local Tommy Paul, el 21º, en la definición del ATP 250 de Houston.
Román Burruchaga, el 77º del ranking, no la tendrá nada fácil contra el local Tommy Paul, el 21º, en la definición del ATP 250 de Houston.Icon Sportswire - Icon Sportswire

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11.30 Atenas vs. Platense. TyC Sports
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