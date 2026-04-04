Agenda de TV y streaming del domingo: River, ligas europeas y tres argentinos en finales de tenis
Mariano Navone, Marco Trungelliti y Román Burruchaga serán protagonistas en tres desenlaces del ATP Tour; todo, en las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del domingo 5 de abril de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 15.30 Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Huracán. ESPN Premium
- 18 River Plate vs. Belgrano. TNT Sports
- 20.30 Central Córdoba vs. Newell’s Old Boys. ESPN Premium
Copa FA
- 12.30 West Ham United vs. Leeds, cuarto de final. ESPN y Disney+
Liga de España
- 9 Getafe vs. Athletic Bilbao. ESPN y Disney+
- 11.15 Valencia vs. Celta de Vigo. DSports (1610)
- 13.30 Oviedo vs. Sevilla. ESPN 2 y Disney+
- 16 Alavés vs. Osasuna. ESPN 3 y Disney+
Serie A
- 10 Cremonese vs. Bologna. Disney+
- 13 Pisa vs. Torino. Disney+
- 15.45 Inter vs. Roma. ESPN y Disney+
Bundesliga
- 10.30 Union Berlin vs. St. Pauli. ESPN 3 y Disney+
- 12.30 Eintracht Frankfurt vs. Köln. ESPN 3 y Disney+
Ligue 1
- 10 Angers vs. Lyon. ESPN 2 y Disney+
- 12.15 Le Havre vs. Auxerre. Disney+
- 12.15 Lorient vs. Paris FC. Disney+
- 12.15 Metz vs. Nantes. Disney+
- 15.45 Monaco vs. Olympique Marseille. ESPN 2 y Disney+
Eredivisie
- 9.30 Volendam vs. Feyenoord. Disney+
TENIS
- 8 ATP 250 de Bucarest. Mariano Navone (Argentina) vs. Daniel Mérida (España, la final. Disney+
- 11 ATP 250 de Marruecos. Marco Trungelliti (Argentina) vs. Rafael Jodar (España), la final. Disney+
- 16.30 ATP 250 de Houston. Tommy Paul (Estados Unidos) vs. Román Burruchaga (Argentina), la final. Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11.30 Atenas vs. Platense. TyC Sports
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La TV del jueves. Boca se enfrenta con Talleres por el torneo Apertura, el Brasileirao y el básquetbol
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