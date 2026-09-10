Agustín Giay, un golazo de palomita que lo mantiene en carrera para la nueva selección

Agustín Giay se quedó en la puerta del último Mundial. Dicen que si Leonardo Balerdi no se hubiera lesionado, tenía grandes chances de ser el jugador número 27 que iba a entrar en juego para meterse entre los 26, pero el desgarro del nuevo jugador de Roma obligó a una reconfiguración de la lista definitiva y por eso terminó subiéndose al avión el central zurdo Marcos Senesi. Giay tenía la lucha interna con Nicolás Capaldo en caso de que aparezca un hueco en la lista, sobre todo también porque los laterales derechos campeones del mundo en Qatar, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, estaban lesionados. Pero más allá de no ser parte de la máxima experiencia en Norteamérica, generó una muy buena evaluación del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Apenas hace diez días, Palmeiras rechazó una oferta de Napoli por 13.000.000 de euros. Los brasileños pagaron más de siete millones de dólares por el santafesino en junio de 2024 y más allá de que no siempre fue titular, la actualidad le ofrecía un contexto en donde el DT Abel Ferreira le iba a dar una gran chance para adueñarse del lateral derecho. Y San Lorenzo se mantenía expectante porque conserva un 25% de ganancia de una futura venta.

Agustin Giay se lanza al ataque en el partido con Liga de Quito, por la Copa Libertadores; en la acción, con José Manuel López (42) el argentino que sí fue el Mundial Andre Penner - AP

El lateral derecho acapara la atención de los entrenadores por su tenacidad, optimismo y sacrificio incansable, por nunca dar una pelota por perdida. Pero también se esfuerza en subirse a la mesa de los mejores, como hizo este miércoles a la noche, con un golazo de palomita para el triunfo de Palmeiras ante Liga de Quito por 1-0, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Tras una jugada Víctor Roque su optimismo lo apuntaló para acompañar la jugada y capturar el rebote del arquero y su cabezazo dio en el travesaño, picó adentro e infló la red del arco del equipo ecuatoriano. “Quería hacer un gol, quería abrir una ventaja de goles, hacer dos, tres goles. Pero lo importante es ganar. Lo mejor era hacer una diferencia aquí en casa, hacer un gran juego, y eso es. Hicimos un gol, no recibimos goles, que era lo importante”, dijo Giay luego del partido.

¡¡PERO CLARO, AGUSTÍN!! Giay siguió la jugada a la perfección, capturó el rebote tras el remate de Vitor Roque y, de cabeza, marcó el primero de Palmeiras sobre Liga de Quito.



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Según datos de Dataref, Giay -además de convertir el gol- fue el primero en toques de pelota (69); el primero en recuperaciones (7) y el primero en quites con posesión (4). Lo suyo, está claro, pasa por la marca, pero no se limita a eso.

Fue su primer gol en 98 partidos con la camiseta del Verdao, pero días antes había recibido el elogio del entrenador, Abel Ferreira, ante algunos murmullos disconformes de algunos hinchas: “Puede fallar un pase, una marca o un centro, pero Giay entrega todo. En dedicación nadie le gana. En eso y en dar el máximo en el campo. Es su mayor talento. La gente se centra en la táctica del equipo, en los cambios, pero eso es el 30%; lo mejor de todo nace de la voluntad de ser cada vez mejor, de entregarse al máximo por el equipo”. Y agregó luego de la goleada de Palmeiras ante Santos por 3-0, en la que Giay aportó una asistencia para el gol de José Manuel López: “Otros rindieron más en el pasado y ahora no están a ese nivel”.

Lo mejor de Palmeiras vs. Liga de Quito

Giay también destaca la exigencia de Ferreira para con el plantel, una de las virtudes en el momento en que se empiezan a cocinar los éxitos que llevan a la conquista de títulos: “Cuando tenemos competiciones de mano a mano y hacemos el primer partido como locales, es importante lograr un buen resultado, hacer goles, no sufrir y, después, ir a la casa del adversario para administrar la ventaja.Tenemos un entrenador que es así: a veces, pone pequeñas metas y dice: “En casa, tenemos que ganar por dos o tres goles”. Cuando nos metemos eso en la cabeza, gracias a Dios, sale bien. La gente bromea que él tiene un don. A veces, dice que tenemos que ganar por tres goles, lo conseguimos, y después él dice: “¿Por qué no pedí uno o dos más?”, sostuvo entre risas hace un mes.

En plena gira previa del Mundial, Scaloni había dicho: “Están Agustín Giay, Capaldo... Nos pueden aportar también. Son chicos que pensamos que pueden estar en la lista de 26. Todo lo que hacemos es pensando en que puedan aportarnos por si pasara algo después de cerrada la primera lista hasta el primer partido”. Y hasta recordó el gracioso momento en que lo habían llamado para la convocatoria previa: “El representante de Agustín me comenta que se rumoreaba que existía la posibilidad de que lo convoquen, pero eran solo comentarios, hasta que 30 minutos después me vuelve a llamar para confirmarlo. Le dijeron que Agustín tenía que sumarse, pero que no podían contactar con él. Por eso, lo empecé a llamar yo”, explicó su papá Maximiliano. ¿La razón por la que el exjugador de San Lorenzo no atendía? Estaba durmiendo”, reconoció su padre en una charla con Cadena 3. Y agregó: “Cuando me atiende, le digo: ‘¿Qué hacés que no le contestás el teléfono a Scaloni?’”.

Agustin Giay, de Palmeiras, festeja con su compañero Vitor Roque, tras anotar ante Liga Deportiva Universitaria de Quito Andre Penner - AP

Frente a Liga de Quito actuó como carrilero derecho en un esquema 3-4-3 de Abel Ferreira, haciendo un gran recorrido en el ida y vuelta, y frente a Santos venía de tener un lindo duelo con Neymar, con quien terminó imponiéndose y, también, cambiando camisetas.

Y ahora le tocó a Giay resaltar el trabajo de su entrenador Ferreira, que siempre vive momentos en donde -paradójicamente- es criticado por los hinchas del Verdao: “Tenemos que mantener la calma. Tenemos un muy buen entrenador, que lo ha demostrado durante años. Lleva un tiempo en plena forma. Creo que ya ha demostrado todo lo que tenía que demostrar y no necesita demostrar nada más. Ya lo ha ganado todo. Tiene una mentalidad excelente, con ganas de ganar todos los trofeos”.

Sobre su momento actual en Palmeiras, Giay afirmó: “Estoy feliz por la continuidad. La verdad es que me siento muy bien, estoy jugando de manera cómoda, bien. Creo que estoy en un gran momento, disfrutando mucho de esta continuidad, de esta fase, y eso es, ayudar al equipo en la posición y la función que el entrenador me pide. Así que es eso, aprovechar y disfrutar de esta nueva realidad”.