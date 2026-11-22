El último miércoles, a Agustín Rossi le hicieron un gol desde atrás de mitad de cancha, y si bien ese tanto de Athletico Paranaense no evitó el triunfo Flamengo por 2-1, la acción pasó a engrosar la lista de fallos que durante la temporada le valieron varias críticas. Por eso, la reciente consagración del equipo de Río Janeiro en el Brasileirão fue vivida por el arquero argentino como un desahogo, la reivindicación para alguien que lleva tres años y medio como titular y suma diez títulos.

“Para muchos, parece que soy el único culpable. A veces las críticas son injustas, porque quien critica no sabe lo que representa no solo ser jugador, menos ser arquero y mucho menos lo que es la posición del arquero dentro del juego”, expresó Rossi luego del empate 1-1 de visitante ante Palmeiras, que le aseguró a Flamengo el título con dos fechas de anticipación.

El festejo entre Bruno Henrique y Danilo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Los dos equipos más poderosos de Brasil -Palmeiras disputará el sábado próximo la final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes- protagonizaron un partido cargado de rivalidad. Son partidos en los que saldan cuentas pendientes. En la primera rueda, en el Maracaná, Paulinho había pisado el escudo de Flamengo. Este sábado, en el encuentro disputado en el Allianz Parque de San Pablo, algunas cámaras repararon en los movimientos de Rossi en un saque de arco, cuando al retroceder para tomar carrera para un saque de arco hizo un giro para pisar el escudo de Palmeiras que estaba a centímetros de la línea de fondo.

En Palmerias fueron titulares los jugadores de la selección argentina Agustín Giay -dio la asistencia para el gol de cabeza del colombiano Arias- y el delantero José López.

Efeito Paulinho: Rossi pisou duas vezes no escudo do Palmeiras



Ele dando uma olhadinha e indo em cima do escudo deles kkkkkkkk pic.twitter.com/Kk2h4vPsqq — Zeca (@tmr6dlr) November 22, 2026

Rossi tiene un año más de contrato, pero desde Flamengo se iniciaron gestiones para renovarlo ante las versiones que indican un interés de River en el caso de que sea transferido Santiago Beltrán. De 31 años, Rossi tuvo tres etapas en Boca y fue el arquero en la primera final de la Copa Libertadores 2018 ante River, en la Bombonera.

La felicidad de Agustín Rossi, en el centro, por otro título con Flamengo MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

El guardavalla postergó las conversaciones hasta el final de la temporada, pero dejó en claro que se siente muy a gusto: “Soy muy feliz aquí, tengo mucha gratitud hacia Flamengo, es un club que me dio mucho. Si me puedo quedar, me quedaré. Dejé mi país y mi casa para venir aquí. Fue para ganar campeonatos. No recuerdo cuántos títulos ya van en el club. Muy feliz por eso. Mi hijo se hizo hincha de Flamengo. Gracias a Dios, nuestro trabajo en el día a día tiene recompensa. Quiero agradecer mucho a mi esposa, mi hijo, a mi familia que está conmigo en Brasil. A veces es muy difícil soportar muchas cosas lejos de casa”.

Durante dos temporadas consecutivas, Flamengo se cruzó con Estudiantes en los play-off de la Copa Libertadores. En ambas ocasiones fue necesaria la definición por penales. En 2025, por los cuartos de final, Rossi fue decisivo en el estadio Uno. Ahora, por las semifinales, el arquero argentino no contuvo ninguno de los cuatro remates. Muchos lo cuestionaron por su escaso acierto.

Rossi, junto al colombiano Carrascal, en el centro de los festejos

También le apuntaron por un gol que en la primera rueda le marcó Athletico Paranaense, tras un remate que se le escurrió al querer embolsarlo. Más de los altibajos, su titularidad nunca estuvo en duda. Disputó todos los minutos de las 36 fechas del Brasileirão y en la Copa Libertadores solo fue al banco frente a Cusco. Siempre fue el elegido de los tres entrenadores que tuvo en el Mengão: Tite, Filipe Luis y Leonardo Jardim.

Recientemente, Jardim le quitó responsabilidad en el gol que le hicieron desde casi 60 metros: “Para jugar con los pies, el arquero no puede quedarse dentro del área chica. Necesita estar en una posición más adelantada. Si la defensa se adelanta, necesitamos que Rossi acompañe esa posición. Quizá podría haberse recuperado más rápido para el retroceso, pero hay que reconocer el mérito del autor del gol”.

El otro argentino que integró el plantel campeón de Flamengo fue Joaquín Freitas, transferido por River a principios de diciembre. El delantero ingresó siempre desde el banco en nueve cotejos y aportó una asistencia.