Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar este sábado en la final a Atlético Mineiro 2 a 0 en Barranquilla, Colombia, y logró el título número 76 de su historia teniendo en cuenta los trofeos nacionales e internacionales.

El xeneize ostenta ahora 23 coronas a nivel internacional y tres de ellas son en la Sudamericana, certamen en el que ahora es el máximo ganador. También ganó seis copas Libertadores, cuatro recopas Sudamericanas, tres copas Intercontinentales, dos Sudamericanas, un par de copas Fraternidad y una Supercopa, Tie Cup Competition, Copa de Honor Cousenier, Master y Copa de Oro Nicolás Leoz.

Boca tiene, además, 53 estrellas en el plano doméstico, la última recientemente en la Tabla Anual de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Con esa coronación, cortó una sequía de más de tres años sin vueltas olímpicas, algo poco habitual para una institución tan grande.

Títulos de Boca - 76

Título internacionales - 23

6 copas Libertadores

3 copas Sudamericana

4 recopas Sudamericana

3 copas Intercontinental

2 copas de Confraternidad Escobar-Gerona (Argentina y Uruguay)

1 Supercopa Sudamericana

1 Copa Máster de Supercopa

1 Copa de Oro Nicolás Leoz

1 Copa Tie Competition (Argentina y Uruguay)

1 Copa de Honor Cousenier (Argentina y Uruguay)

Títulos nacionales - 53

29 ligas profesionales.

6 ligas amateurs.

2 Copa Competencia Jockey Club.

5 Copa Carlos Ibarguren.

1 Copa Estímulo.

1 Copa Competencia “George VI”.

4 Copa Argentina.

2 Supercopa Argentina.

1 Copa Diego Maradona.

1 Copa de la Liga.

1 Tabla Anual.

El último título nacional de Boca fue recientemente: ganó la Tabla Anual 2026 ALEJANDRO PAGNI - AFP

El xeneize puede ganar tres títulos más antes de que termine el año. Uno es el de la Copa Argentina, en el que disputará la definición ante Platense y otro es el del Torneo Clausura, en el que está en octavos de final y debe enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza. Si conquista este último, accederá al Trofeo de Campeones para jugar ante Belgrano de Córdoba, el vencedor del Torneo Apertura.

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales