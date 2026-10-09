Agustín Rossi, en el ojo de la tormenta por sus flojas actuaciones en el arco de Flamengo: “Son errores por arrogancia”

El 29 de noviembre de 2025 Agustín Rossi tocó el cielo con las manos. En el Monumental de Lima, Perú, ante 70.000 personas, el arquero resistía en su arco para que Flamengo gritara campeón de la Copa Libertadores tras vencer a Palmeiras por 1 a 0. De aquel tiempo -no tan lejano- a esta parte, el ex Boca entró en un espiral de fallas que lo pusieron en el centro de la escena. Hoy, Rossi es socialmente condenado, tanto en las redes como en la prensa, que se pregunta cómo es posible que todavía siga siendo el titular de un equipo que está en las semifinales de la Libertadores y lidera el Brasileirao.

La gota que colmó el vaso ocurrió en la noche del jueves, en el estadio de Vila Belmiro, la casa del Santos. Flamengo se imponía con solvencia gracias los goles de Danilo y Paquetá, ambos sobre el final del primer tiempo. El conjunto carioca buscaba despegarse de Palmeiras, enjundioso perseguidor en la tabla. Sin embargo, un error en salida de Rossi le dio vida a Santos: mal pase a Jorginho, que en su intento por salvar la situación, hace falta. Penal y expulsión. Fue el inicio de la remontada de los locales, que con dos penales anotados por Neymar sellaron el empate.

O lance do pênalti, que ocasionou a expulsão de Jorginho em Santos x Flamengo.#Brasileirão pic.twitter.com/3L1akh73wk — ge (@geglobo) October 9, 2026

Las redes estallaron en contra de Rossi, a quien le endilgan una serie de fallas en los últimos tiempos. “Los aficionados del Flamengo no perdonan al arquero Rossi tras su error contra el Santos: «Ya no se puede más»“, titula O’Globo uno de sus artículos.

Una de las voces más críticas llegó desde la pluma del periodista Lúcio de Castro, que en su columna del diario deportivo Lance! explotó: “No recuerdo que un arquero de un gran equipo haya tenido tanta inmunidad. No fue la primera vez. Ni la segunda. En ese momento, hay que ser más preciso. Que se repita en tan poco tiempo es algo increíble”.

En la misma nota, el periodista arremete: “Ante la monótona repetición de errores del arquero, es imposible abordar otro tema. Porque no son errores normales. Son errores por arrogancia. La soberbia que nubla la lucidez. La soberbia que menosprecia el espíritu colectivo. Que puede provocar un percance y echar por tierra el trabajo de tantos, durante tanto tiempo, en 5 segundos”.

❌🇦🇷 ERROR DE AGUSTÍN ROSSI E INDEPENDIENTE DEL VALLE ACHICA LA SERIE ANTE EL FLAMENGO. pic.twitter.com/mWSDIVv2BV — Info Argentino (@GonzaLog84251) September 18, 2026

A continuación, el periodista enumera los errores que Rossi cometió en los últimos tiempos, entre ellos, uno en la final de la Copa Intercontinental ante PSG, y otro en la Recopa ante Lanús. “No faltaron advertencias. En Nochevieja, la afición del Flamengo se desgañitaba advirtiendo de que el equipo necesitaba otro arquero. De hecho, la racha anterior ya lo advertía. Pero la directiva del Flamengo no lo vio”.

Tanto en redes como en los medios, se preguntan por qué no se le da una oportunidad al arquero suplente, Andrew. “Lo que más llama la atención aquí es que se hayan gastado 34,7 millones de reales en el fichaje de Andrew, procedente del Gil Vicente a finales del año pasado (29.504.000,00 reales en derechos federativos), y otros 5.230.000,00 reales a los agentes en concepto de comisión, sin que se haya recurrido al arquero a pesar de los numerosos errores del titular”, escriben en Lance!.

Rossi, de 31 años, llegó a Flamengo a mediados de 2023, luego de quedar libre -de manera conflictiva- de Boca. En el equipo de Río de Janeiro disputó 189 partidos y tuvo 87 vallas invictas. Ganó en tres oportunidades el Campeonato Carioca y fue campeón de la Copa de Brasil (2024), el Brasileirao (2025) y la Supercopa de ese país (2025). En 2025 conquistó la Copa Libertadores.