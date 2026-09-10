Al Ahli vs. Al Hazem, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Ahli y Al Hazem correspondiente a la jornada 7 de la Saudí Pro League se disputará este viernes 11 de septiembre a las 15.00 h en el Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, ubicado en la ciudad de Jeddah.

El momento de los equipos

Al Ahli llega al duelo buscando reponerse tras haber caído en su última presentación ante Al Qadsiah por 3-2. Por su parte, Al Hazem arriba a este compromiso con el ánimo en alza tras conseguir una victoria por 1-0 frente a Al Taawoun en la fecha anterior.

Números que anticipan el duelo

El choque en Jeddah marca un cruce de realidades opuestas en cuanto a la inercia reciente: mientras el conjunto local necesita ajustar su funcionamiento defensivo tras recibir tres goles en su última aparición, la visita llega con la confianza de haber mantenido su arco invicto en el triunfo más reciente.

Lo que está en juego

Para Al Ahli, el partido representa una oportunidad inmediata de redención ante su público para escalar posiciones en la tabla. Al Hazem, en tanto, buscará capitalizar su buen momento para sumar unidades valiosas fuera de casa y consolidar su escalada en la clasificación del certamen.