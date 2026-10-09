Al Ettifaq vs. Al Khaleej por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Ettifaq y Al Khaleej correspondiente a la jornada 8 de la Saudí Pro League se disputará este sábado 10 de octubre a las 11.55 h en el Al Ettifaq Club Stadium, ubicado en la ciudad de Dammam.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras igualar en sus presentaciones previas, buscando retomar la senda del triunfo. Al Ettifaq viene de registrar un vibrante empate 3-3 frente a Al Qadsiah, mientras que Al Khaleej llega tras rescatar un valioso punto ante Al Nassr, con quien igualó 1-1.

Números que anticipan el duelo

El partido promete paridad, considerando que ambos equipos mostraron capacidad goleadora o solidez defensiva en sus respectivos cruces anteriores. La expectativa está centrada en cómo se adaptarán ambos planteles al terreno de juego del Al Ettifaq Club Stadium en este nuevo desafío de la temporada 2026.

Lo que está en juego

Sumar de a tres en esta octava fecha resulta fundamental para las aspiraciones de ambos clubes, que necesitan escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League para consolidar sus objetivos de la temporada y ganar regularidad en el certamen.