El encuentro entre Al Fateh y Al Riyadh correspondiente a la fecha 13 de la Saudí Pro League se disputará este jueves 26 de noviembre a las 11.25 h en el Prince Abdullah bin Jalawi Stadium, ubicado en la ciudad de Al Ahsa.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al enfrentamiento con la necesidad de revertir su presente tras caer en sus últimas presentaciones. Al Fateh arriba tras perder 2-0 frente a Al Hilal, mientras que Al Riyadh llega golpeado luego de una dura derrota por 6-0 ante Al Qadsiah.

Números que anticipan el duelo

El partido en Al Ahsa se presenta como una oportunidad crítica para que ambos equipos logren estabilizar su rendimiento defensivo y ofensivo, tras los resultados adversos cosechados en la jornada anterior del certamen.

Lo que está en juego

La disputa de estos tres puntos es fundamental para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones de la Saudí Pro League, buscando recuperar terreno y confianza en el tramo central de la temporada 2026.