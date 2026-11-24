La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este martes que la Copa América 2028 se disputará en Estados Unidos, tal se había especulado desde hace unos días a partir de versiones extraoficiales que salieron del propio presidente de la institución, Alejandro Domínguez.

El torneo repetirá la sede de hace cuatro años, 2024, cuando la selección Argentina se consagró bicampeona al derrotar en la final a Colombia y logró el título 16° en su historia.

¡Destino confirmado para la CONMEBOL Copa América 2028! Estados Unidos será el escenario de un nuevo capítulo en la historia del torneo de selecciones más antiguo del planeta. 🏆 pic.twitter.com/MGJLVyIjew — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) November 24, 2026

El certamen se realizará entre el 9 de junio y 9 de julio de ese año con un formato similar al anterior campeonato porque participarán 16 equipos, entre ellos seis de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) que se clasificarán a través de la Copa de Oro 2027.

De acuerdo al sistema de rotación tradicional debía ser el turno de Ecuador, pero el contexto social y la situación económica hace que esa nación no haya manifestado serias intenciones de recibir el campeonato. Así, será la tercera vez que la Copa América se disputará en el país de Norteamérica con la particularidad de que pocos días después, el 14, comenzarán los Juegos Olímpicos en Los Angeles.

La selección argentina ganó las dos últimas ediciones del certamen continental Agustín Marcarian

Con el torneo afuera del territorio administrado por la Conmebol, pasará más de una década sin que se dispute en Sudamérica: la última ocasión fue en Brasil 2021 y la siguiente será en 2032.

Tabla de campeones de la Copa América

Argentina - 16

Uruguay - 15

Brasil - 9

Paraguay / Chile / Perú - 2

Colombia / Bolivia - 1

La selección argentina ganó las dos últimas ediciones del certamen continental Agustín Marcarian

Campeones de la Copa América, año por año