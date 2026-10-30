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Al Hilal vs. Al Fateh por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

Al Hilal recibe a Al Fateh en la jornada 12 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido

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Al Hilal vs. Al Fateh por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online
Al Hilal vs. Al Fateh por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Hilal y Al Fateh, correspondiente a la fecha 12 de la Saudí Pro League, se disputará este sábado 31 de octubre a las 15.00 h en el estadio Kingdom Arena, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Al Hilal llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 3-2 ante Al Qadsiah. Por el lado de la visita, Al Fateh busca recuperarse luego de haber caído en su presentación anterior por 3-1 frente a Al Shabab.

Estadísticas del cruce

El equipo local mantiene una tendencia positiva respaldada por su último resultado, mientras que el conjunto visitante arriba a Riyadh con la necesidad de revertir la imagen dejada en su última salida al campo de juego.

Lo que está en juego

Para Al Hilal, el objetivo es consolidar su posición en la parte alta de la tabla de la Saudí Pro League. Al Fateh, por su parte, intentará sumar unidades fundamentales para escalar posiciones y dejar atrás el traspié de la jornada pasada.

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