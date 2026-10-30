Al Hilal vs. Al Fateh por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Al Hilal recibe a Al Fateh en la jornada 12 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Al Hilal y Al Fateh, correspondiente a la fecha 12 de la Saudí Pro League, se disputará este sábado 31 de octubre a las 15.00 h en el estadio Kingdom Arena, ubicado en la ciudad de Riyadh.
El momento de los equipos
Al Hilal llega al compromiso con el ánimo en alza tras su reciente victoria por 3-2 ante Al Qadsiah. Por el lado de la visita, Al Fateh busca recuperarse luego de haber caído en su presentación anterior por 3-1 frente a Al Shabab.
Estadísticas del cruce
El equipo local mantiene una tendencia positiva respaldada por su último resultado, mientras que el conjunto visitante arriba a Riyadh con la necesidad de revertir la imagen dejada en su última salida al campo de juego.
Lo que está en juego
Para Al Hilal, el objetivo es consolidar su posición en la parte alta de la tabla de la Saudí Pro League. Al Fateh, por su parte, intentará sumar unidades fundamentales para escalar posiciones y dejar atrás el traspié de la jornada pasada.
- 1
Gerónimo Rulli atajó dos penales, fue el héroe de Manchester City y lo metió en los cuartos de final de la Carabao Cup
- 2
Murió la mamá de Lionel Scaloni en Pujato: tenía 74 años y hacía tiempo estaba enferma
- 3
Carlos Tevez confirmó que Lionel Messi y Juan Román Riquelme “van a jugar” en su partido despedida
- 4
Ganó la Champions League con Lionel Messi, sufrió depresión durante cuatro años y terminó como vendedor de ropa