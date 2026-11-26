El encuentro entre Al Ittihad y NEOM, correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League 2026, se disputará este viernes 27 de noviembre a las 14.30 h en el Prince Abdullah Al Faisal Sports City Stadium, ubicado en la ciudad de Jeddah.

El momento de los equipos

Al Ittihad arriba al compromiso tras igualar 1-1 frente a Abha en su última presentación. Por su parte, el conjunto de NEOM llega con confianza tras haber conseguido una victoria por 2-1 ante Diriyah Club en su reciente partido oficial.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos llegan con realidades opuestas en cuanto a sus resultados más recientes: mientras que el local busca reencontrarse con el triunfo tras su último empate, el visitante atraviesa una racha positiva luego de sumar los tres puntos en su encuentro anterior.

Lo que está en juego

Este duelo de la fecha 13 resulta fundamental para ambos conjuntos en su búsqueda por escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League, donde cada punto es determinante para consolidar sus aspiraciones en la presente temporada.