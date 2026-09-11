Al Khaleej vs. Al Nassr por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Khaleej y Al Nassr, correspondiente a la jornada 7 de la Saudí Pro League, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 15.00 h en el estadio Prince Mohammed Bin Fahd, ubicado en la ciudad de Dammam.

El presente de ambos equipos

Al Khaleej afronta este compromiso tras haber igualado 0-0 ante Al Riyadh en su presentación más reciente, buscando mayor eficacia ofensiva en su estadio. Por el lado de Al Nassr, el equipo llega con el envión anímico que significó su victoria por 2-1 frente a Abha en su última aparición por el campeonato.

Estadísticas del cruce

El equipo visitante llega con mejores sensaciones tras haber sumado de a tres en la fecha pasada, mientras que el local intentará hacerse fuerte ante su público tras una actuación donde no logró romper el cero en el marcador. La solidez defensiva del conjunto anfitrión será clave ante el poderío ofensivo de la visita.

Lo que está en juego

Para Al Nassr, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones y mantenerse en la pelea alta de la tabla de posiciones. Al Khaleej, por su parte, necesita una victoria para ganar confianza y escalar peldaños en una zona de la clasificación donde los puntos son determinantes para los objetivos de la temporada.