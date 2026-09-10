La Federación Francesa no apoyará la candidatura de Gianni Infantino a la FIFA

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) no apoyará la candidatura de Gianni Infantino, aspirante a un nuevo mandato como presidente de la FIFA en marzo de 2027, decidió el organismo este jueves durante una reunión de su comité ejecutivo.

“Con mis colegas del comité ejecutivo, consideramos que, de alguna manera, se ha roto la confianza depositada en el presidente de la FIFA, que la forma en que concebimos la gestión del fútbol mundial ya no nos corresponde”, anunció el presidente de la FFF Philippe Diallo.

“Claramente nuestro rechazo es por el interés general del fútbol”, añadió.

Gianni Infantino tiene cada vez menos respaldo en su afán por seguir al frente de la FIFA ALFREDO ESTRELLA - AFP

La FFF se suma así a la postura de otras federaciones europeas, como Italia, Bélgica, Suecia o Escocia, que también han decidido no apoyar al presidente del fútbol mundial.

Infantino sufre una grave crisis de credibilidad desde hace semanas tras su proyecto, finalmente retirado, de abrir la Copa del Mundo a inversores privados.

Para Diallo, la FFF tiene una “doble legitimidad”.

“Legitimidad histórica, porque Francia es un país fundador de la FIFA y tiene la legitimidad para intervenir cuando considera que la FIFA y su presidente se desvían en la conducción del fútbol mundial. Y legitimidad deportiva: Francia lleva diez años en el top 3 de la clasificación FIFA”, explicó.

Infantino confirmó el domingo que se presentará a un nuevo mandato al frente de la FIFA el 18 de marzo de 2027. Único candidato declarado, el actual dirigente del fútbol mundial se aferra a su puesto pese a los llamamientos a su dimisión y la presión de varias federaciones o confederaciones.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se retira tras asistir a un partido de fútbol de la Copa Africana de Naciones Femenina 2026 entre Malaui y Zambia, en Rabat, Marruecos, el miércoles 5 de agosto de 2026. (Foto AP) STR - AP

Desde hace varias semanas, el mundo del fútbol está dividido en torno a la gobernanza de Infantino, considerada opaca por sus detractores, que le reprochan haber elaborado sin consulta un proyecto de creación de una sociedad comercial abierta a inversores privados hasta un 20% para alojar allí los ingresos de la Copa del Mundo.

Asediado por las críticas, el dirigente al frente de la FIFA desde 2016 abandonó rápidamente su proyecto. No fue suficiente para apagar la polémica.

Hasta la fecha, ningún otro candidato ha presentado su candidatura para la votación del próximo mes de marzo: la FFF decidió el jueves abrir “consultas” para “elegir candidato”.

Diallo quiso que la decisión sea validada de forma colegiada, solicitándolo así al comité ejecutivo reunido el jueves en la sede de la FFF en París.