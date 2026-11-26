El encuentro entre Al Kholood y Al Khaleej correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League se disputará este viernes 27 de noviembre a las 09.15 h. El duelo tendrá lugar en el King Abdullah Sport City Stadium, ubicado en la ciudad de Buraydah.

El presente de ambos equipos

Al Kholood afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras la derrota sufrida en su última presentación ante Al Nassr, donde cayó por 5-3. Por el contrario, Al Khaleej llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 4-2 frente a Al Hazem en la fecha anterior.

Números del enfrentamiento

Ambos conjuntos buscarán imponer su estilo en Buraydah, marcados por realidades opuestas tras sus últimos resultados. Mientras que Al Kholood llega con la presión de haber recibido cinco tantos en su encuentro más reciente, Al Khaleej llega con la confianza de una ofensiva que se mostró contundente al anotar cuatro goles en su último compromiso.

Lo que está en juego

Para Al Kholood, el partido es una oportunidad fundamental para sumar de a tres y estabilizar su rendimiento en la tabla. Por su parte, Al Khaleej buscará aprovechar el envión anímico de su último triunfo para seguir escalando posiciones y consolidarse en la competencia.