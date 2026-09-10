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Al Qadsiah vs. Al Ettifaq por el Saudí Pro League, 2026: día, hora y cómo seguir online

Al Qadsiah recibe a Al Ettifaq en la jornada 7 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido

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Al Qadsiah vs. Al Ettifaq por el Saudí Pro League, 2026: día, hora y cómo seguir online
Al Qadsiah vs. Al Ettifaq por el Saudí Pro League, 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Qadsiah y Al Ettifaq, correspondiente a la fecha 7 de la Saudí Pro League, se disputará este viernes 11 de septiembre a las 12.25 h en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, ubicado en la ciudad de Dammam.

El momento de los equipos

Al Qadsiah llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria en su última presentación ante Al Ahli por 3 a 2. Por su parte, Al Ettifaq buscará reencontrarse con el triunfo después de haber igualado sin goles en su anterior encuentro frente a Al Faisaly.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente de ambos equipos muestra contrastes: mientras que Al Qadsiah llega de un triunfo ajustado, Al Ettifaq mantiene su solidez defensiva tras el empate sin goles en la jornada anterior. El historial y las estadísticas en esta temporada 2026 buscarán equilibrarse en el duelo directo que tendrá lugar en Dammam.

Lo que está en juego

Ambos conjuntos necesitan sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League. Para Al Qadsiah, el objetivo es mantener la inercia ganadora, mientras que Al Ettifaq pretende mejorar su efectividad ofensiva tras el último resultado para no perder terreno en la clasificación.

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