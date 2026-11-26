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Al Qadsiah recibe a Al Fayha en la jornada 13 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Al Qadsiah y Al Fayha, correspondiente a la jornada 13 de la Saudí Pro League 2026, se disputará este viernes 27 de noviembre a las 11.20 h en el Al Ettifaq Club Stadium, ubicado en la ciudad de Dammam.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso tras conseguir resultados positivos en sus presentaciones anteriores. Al Qadsiah viene de alcanzar una contundente victoria por 6-0 frente a Al Riyadh, mientras que Al Fayha también arriba con confianza luego de imponerse por 4-1 ante Al Faisaly en su último partido.
Números que anticipan el duelo
El rendimiento reciente de ambos equipos destaca por su eficacia ofensiva. Al Qadsiah llega con el impulso de su última goleada, manteniendo una dinámica positiva en la temporada. Por su parte, Al Fayha buscará trasladar el buen funcionamiento mostrado ante Al Faisaly a un terreno visitante complejo en Dammam.
Lo que está en juego
Con la disputa de esta fecha, el objetivo para ambos equipos es sumar de a tres para escalar posiciones en la tabla de la Saudí Pro League y mantener la inercia ganadora que demostraron en sus respectivos compromisos previos.
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