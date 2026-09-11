Al Shabab vs. Al Fayha por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Shabab y Al Fayha, correspondiente a la séptima fecha de la Saudí Pro League 2026, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 15.00 h en el estadio SHG Arena, ubicado en la ciudad de Riyadh.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de reencontrarse con la victoria tras caer en sus presentaciones previas. Al Shabab viene de perder ante Al Kholood por 2-1, mientras que Al Fayha también sufrió una derrota por 2-1 frente a Al Ittihad en su último encuentro.

Números que anticipan el duelo

El partido marca una oportunidad clave para ambos planteles de recuperar terreno en la tabla de posiciones. La paridad mostrada en sus últimos resultados refleja la urgencia de sumar tres puntos para escalar posiciones en la presente temporada del certamen saudí.

Lo que está en juego

Para Al Shabab, jugar en el SHG Arena es fundamental para capitalizar la localía y dejar atrás el traspié ante Al Kholood. Por su parte, Al Fayha buscará aprovechar la inestabilidad de su rival para rescatar puntos como visitante y mejorar su ubicación en la clasificación general tras el reciente revés contra Al Ittihad.