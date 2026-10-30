Al Taawoun vs. Al Ettifaq, Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

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Al Taawoun recibe a Al Ettifaq en la jornada 12 de la Saudí Pro League; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Al Taawoun y Al Ettifaq, correspondiente a la jornada 12 de la Saudí Pro League, se disputará este sábado 31 de octubre a las 10.30 h. El duelo tendrá lugar en el Al Taawoun Club Stadium, ubicado en la ciudad de Buraydah.
El presente de ambos equipos
Al Taawoun afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en su última presentación por 2-1 frente a Al Riyadh. Por su parte, Al Ettifaq llega con el ánimo en alza tras una sólida victoria por 3-0 ante Al Kholood en la fecha pasada.
Números y antecedentes
El conjunto visitante llega con mayor rodaje ofensivo tras su reciente goleada, mientras que el local buscará aprovechar la localía en Buraydah para frenar la inercia positiva de su rival y reencontrarse con el triunfo en el certamen.
Lo que está en juego
Para Al Taawoun, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones y recuperar confianza tras el traspié previo. Al Ettifaq, por su parte, intentará capitalizar su buen momento para mantenerse firme en la tabla de posiciones y consolidar su racha de resultados positivos.
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