Al Taawoun vs. Al Hilal por el Saudí Pro League 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Al Taawoun y Al Hilal, correspondiente a la jornada 7 de la Saudí Pro League, se disputará este sábado 12 de septiembre a las 12.50 h en el Al Taawoun Club Stadium, ubicado en la ciudad de Buraydah.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan al compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras tropezar en sus últimas presentaciones. Al Taawoun afronta este duelo tras haber caído 1-0 frente a Al Hazem en su anterior compromiso, mientras que Al Hilal arriba a Buraydah luego de una derrota por 2-0 ante NEOM.

Números que anticipan el duelo

El partido promete intensidad dadas las rachas negativas de ambos equipos en sus últimos encuentros. La localía de Al Taawoun en el Al Taawoun Club Stadium será un factor determinante ante un Al Hilal que buscará recuperar terreno en la tabla de posiciones de esta temporada 2026.

Lo que está en juego

Para Al Taawoun, sumar de a tres en casa resulta fundamental para escalar posiciones y estabilizar su andar en el torneo. Por su parte, Al Hilal necesita imperiosamente los puntos para dejar atrás la caída reciente y mantenerse en la pelea alta del certamen, evitando ceder terreno frente a sus perseguidores en la liga saudí.