Alarma en Uruguay: el avión que debía llevar a la selección a Miami no puede aterrizar en los Estados Unidos

Un contratiempo inesperado encendió las alarmas de la selección de Uruguay, que está en problemas a horas de su debut en la Copa del Mundo. Es que el equipo charrúa está varado en su centro de concentración de Cancún porque el avión que los tenía que trasladar hasta Miami no tiene los papeles en orden con respecto a la normativa de los Estados Unidos y por eso no puede ingresar al país.

Según informan algunos medios uruguayos la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) está buscando una solución a contrarreloj para llegar antes de las 19, hora de la Costa Este el plazo máximo que tiene la comitiva para aterrizar en territorio estadounidense. Sin bien todavía no fue informado qué hará la AUF, se cree que buscarían otra aeronave disponible que sí esté en regla para aterrizar en espacio de los Estados Unidos.

Según consignó la productora uruguaya Tenfield, el vuelo chárter estaba en la pista, listo para despegar, cuando recibió el aviso desde la terminal área que el vuelo no tenía el permiso correspondiente para volar.

Los jugadores de Uruguay están esperando esa solución en el complejo Mayakoba, centro de las actividades del plantel que conduce Marcelo Bielsa, que tendrá que reprogramar parte de su listado de actividades en la víspera de un debut ante Arabia Saudita.

En principio la selección de Uruguay iba a viajar desde Playa del Carmen hasta Miami, donde estaba prevista una conferencia de prensa del entrenador Marcelo Bielsa y del capitán José María Giménez a las 19.45, hora de la Argentina. Según informan en ESPN de Uruguay, el vuelo chárter -rentado por la FIFA- no tenía los permisos necesarios y estarían gestionando actualizar los permisos del avión para que pueda entrar al aeropuerto de Miami.

La AUF informó, a través de sus canales oficiales, que la nueva hora de salida sería a las 16.15, hora de Cancún, de esta manera, la selección de Uruguay llegará en la hora límite de Miami: a las 19. Además, en el comunicado, se informó que las conferencias de prensa serán postergadas, con nuevo horario a confirmar.

El episodio reavivó el recuerdo de la Copa América 2024, cuando la la selección charrúa quedó no pudo volar de Las Vegas a Charlotte para la semifinal contra Colombia. El avión presentó una falla mecánica, obligando al plantel de Marcelo Bielsa a pasar una noche extra en Las Vegas y retrasando su llegada por casi 30 horas.

Lo concreto es que este lunes, la selección de Uruguay, que no tuvo amistosos recientes (la última imagen fueron los empates ante Inglaterra y Argelia en marzo último), jugará ante Arabia Saudita por el Grupo H, desde las 19, hora de la Argentina, en el Hard Rock Stadium.