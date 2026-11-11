Albania vs. Finlandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

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Se miden en un duelo Albania y Finlandia por la jornada 5 del grupo C1; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Albania y Finlandia correspondiente al grupo C1 de la Liga de Naciones se disputará este jueves 12 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Arena Kombetare, ubicado en la ciudad de Tirana.
El momento de los equipos
Albania llega al compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 2-1 ante San Marino en su presentación anterior. Por su parte, el seleccionado de Finlandia busca revertir su imagen tras la reciente derrota sufrida por 1-0 frente a Bielorrusia.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos se enfrentan en esta quinta jornada con realidades opuestas tras sus últimos resultados, buscando consolidar su rendimiento en el marco de este torneo internacional.
Lo que está en juego
El resultado de este partido es fundamental para definir las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo C1, buscando sumar unidades clave para escalar posiciones en la tabla de clasificación de la Liga de Naciones.
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