Saltar al contenido principal
LA NACION

Albania vs. Finlandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Albania y Finlandia por la jornada 5 del grupo C1; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Albania vs. Finlandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online
Albania vs. Finlandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Albania y Finlandia correspondiente al grupo C1 de la Liga de Naciones se disputará este jueves 12 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Arena Kombetare, ubicado en la ciudad de Tirana.

El momento de los equipos

Albania llega al compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 2-1 ante San Marino en su presentación anterior. Por su parte, el seleccionado de Finlandia busca revertir su imagen tras la reciente derrota sufrida por 1-0 frente a Bielorrusia.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se enfrentan en esta quinta jornada con realidades opuestas tras sus últimos resultados, buscando consolidar su rendimiento en el marco de este torneo internacional.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo C1, buscando sumar unidades clave para escalar posiciones en la tabla de clasificación de la Liga de Naciones.

LA NACION
Liga de NacionesUEFA Nations LeagueFútbol InternacionalFútbol exteriorUEFASelección de AlbaniaServicios Fútbol
Más leídas de Fútbol
  1. La lista de convocados de la selección argentina para los amistosos vs. Uruguay y Costa Rica
    1

    La lista de convocados de la selección argentina para los amistosos vs. Uruguay y Costa Rica

  2. El chico de Vélez que le dio la espalda a Argentina y decidió representar a Haití en el Mundial Sub 17
    2

    Kiki Ramos tomó la determinación de representar a Haití en el Mundial Sub 17

  3. De la celebración por el título a los tribunales: Carlos Palacios declaró en Chile en una causa por tráfico de drogas
    3

    Carlos Palacios, jugador de Boca, viajó a Chile para declarar en una causa por tráfico de drogas

  4. Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026
    4

    Cuándo juega Boca por la Copa Argentina 2026