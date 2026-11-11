Albania vs. Finlandia por el Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Albania y Finlandia correspondiente al grupo C1 de la Liga de Naciones se disputará este jueves 12 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Arena Kombetare, ubicado en la ciudad de Tirana.

El momento de los equipos

Albania llega al compromiso con el ánimo en alto tras haber logrado una victoria por 2-1 ante San Marino en su presentación anterior. Por su parte, el seleccionado de Finlandia busca revertir su imagen tras la reciente derrota sufrida por 1-0 frente a Bielorrusia.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos se enfrentan en esta quinta jornada con realidades opuestas tras sus últimos resultados, buscando consolidar su rendimiento en el marco de este torneo internacional.

Lo que está en juego

El resultado de este partido es fundamental para definir las aspiraciones de ambos equipos dentro del grupo C1, buscando sumar unidades clave para escalar posiciones en la tabla de clasificación de la Liga de Naciones.