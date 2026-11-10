Carlos Palacios, jugador de Boca, viajó a Chile para declarar en una causa por tráfico de drogas

Lejos del brillo de la coronación de Boca como campeón de la Liga Profesional, Carlos Palacios debió presentarse ante la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) para declarar en calidad de imputado en una causa por tráfico de drogas que tiene a su suegro en prisión preventiva.

Según el medio local En Cancha, el futbolista, de 26 años, tuvo que viajar a su país para prestar declaración por una investigación que está relacionada con la incautación de una camioneta Mercedes-Benz de su propiedad, que, de acuerdo con los antecedentes policiales, habría sido utilizada para transportar pasta base de cocaína. El expediente también contempla decomisos que superan los 1400 kilos de sustancias ilícitas.

🚨 Tras declarar como imputado en un caso de narcotráfico donde su suegro está involucrado, el futbolista de Boca Juniors Carlos Palacios salió de la PDI a empujones con la prensa.



⚠️ El jugador no entregó declaraciones a los medios que lo esperaban en el lugar.#CHVNoticias… pic.twitter.com/5nSrOaYtkv — CHV Noticias (@chvnoticias) November 9, 2026

Frente a semejante escenario, Palacios se incomodó con la presencia de los medios. Cuando algunos periodistas le consultaron acerca de la citación para declarar, el futbolista respondió con una ironía: “Porque vine a ver el partido de ayer”, en referencia al encuentro entre Ñublense y Colo Colo.

Más tarde sí habló el abogado de Palacio, Felipe Moraga, que aclaró la situación judicial y aseguró que no recaen medidas cautelares sobre el jugador de Boca. Además, explicó que la Fiscalía lo convocó para que brindara información sobre el vehículo y presentara los documentos de compra del vehículo.

Según detalló Moraga, Palacios compró la camioneta de manera legal, mediante un crédito y la entrega de otro automóvil como parte de pago. Después de mudarse a la Argentina en 2025, el jugador dejó el vehículo en una propiedad familiar de Santiago de Chile.

⚖️ Este lunes 9 de noviembre, Carlos Palacios declaró como imputado ante la PDI tras la detención de su suegro por narcotráfico.



Su abogado defensor, Felipe Moraga, aseguró que el jugador reconoció el vínculo familiar con Sebastián Soto. Explicando además que la camioneta de… pic.twitter.com/BEpHJyf3zj — CHV Noticias (@chvnoticias) November 10, 2026

Frente a esta situación delicada que incomodó al futbolista, el abogado también aseguró que Palacio no sabía del presunto uso del rodado por parte de su suegro. “Sin su venia, sin su autorización, sin su consentimiento, es utilizado por esta persona, su suegro. Carlos se entera de todo a propósito de un reportaje, cuando este señor ya está detenido”, afirmó.

El plan original de Palacio era viajar a su país para visitar a sus hijos y presenciar el partido de Colo Colo, en Chillán, lo que habría generado el llamado de la Fiscalía y lo obligó a modificar su vuelo de regreso a Buenos Aires.

Según explican los medios chilenos, el abogado del futbolista dijo que esta situación tuvo repercusiones en el ámbito profesional de Palacios: “Le ha generado muchos problemas laborales. Acaban de ser campeones en Argentina, están felices, pero al presidente del club, Juan Román Riquelme, evidentemente no le parece muy agradable esta situación”.